På leting etter løsninger

I innlegget fra NTNU-studentene som ikke ønsker å søke jobb Equinor, skriver de at Equinors omstilling går for sakte. Det er vi helt enige i. Og det er derfor vi jobber her.

Da vi selv var studenter, var flere kritiske til olje- og gassindustrien. Og med god grunn.

Dette er en bransje som bidrar til store mengder CO 2 -utslipp, den viktigste årsaken til klimaendringene. Men vi innså også at en av de beste mulighetene vi har til å bidra med å finne løsninger på utfordringene er fra innsiden i energibransjen.

Vi har en ambisjon om å kutte absolutte utslipp med 50 prosent innen 2030.

Da vi skulle se etter jobb ble Equinor svaret. Blant annet fordi Equinor var et av de første olje- og gasselskapene som satset på havvind og andre banebrytende industrielle løsninger.

På innsiden ser vi nå et selskap med endringsvillige mennesker som har et stort potensial til å bidra i energiomstillingen.

Vi vet at vi ikke er alene. Ifølge Universum, er Equinor det selskapet ingeniørstudenter har mest lyst til å arbeide for. Og det som er kult med dette, er at søkerne oppgir ønske om å bidra til å redusere utslipp som en viktig motivasjonsfaktor.

Siden vi begynte i Equinor for noen år siden, har verden endret seg dramatisk. Energikrisen i Europa de siste to årene har vist oss hvor viktig pålitelig energiforsyning er.

Vi er motivert av å se hvordan selskapet vokser innen fornybar energi. Samtidig er vi stolte av å levere energi i form av olje og gass til Europa og verden med lavest mulig utslipp fra produksjon.

Vi har en ambisjon om å kutte absolutte utslipp med 50 prosent innen 2030. Men å levere olje og gass med lave utslipp er ikke nok. Samfunnet må gjennom en enorm omstilling.

En del av utfordringen er at teknologiutvikling og skalering av nye løsninger går for sakte. Forutsigbare rammeverk må raskere på plass og et kommersielt marked for karbonfangst, ammoniakk og hydrogen må modnes frem.

Da vi skulle se etter jobb ble Equinor svaret.

Heldigvis er vi godt i gang med flere store fornybarprosjekter både i Norge og i utlandet som vil bidra til at energiproduksjonen fra fornybart vil øke betraktelig i tiden framover fra dagens 0,13 prosent.

Mens vi skriver dette, besøker en av oss Northern Lights-prosjektet som er verdens første og største anlegg for fangst, transport og lagring av CO₂. Det er motiverende å se flere gode eksempler på innovative løsninger verden trenger mer av.

Å levere store og ambisiøse prosjekter er ikke en enkel jobb. Vi trenger kloke hoder – de som aldri slutter å lete etter bedre løsninger.

Vi forstår at ikke alle ønsker å jobbe i energibransjen, men vi håper at de som er enige med oss i at omstillingen tar for lang tid, vil bli med på laget.

