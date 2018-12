Nok julepoliti nå, takk

Hvert år er det folk som synes å finne glede i å blande seg opp i hvordan andre feirer jul. Det selvutnevnte julepolitiet har i år vært særlig ivrige i tjenesten.

Jeg skulle ønske at julepolitiet innså at deres tjenester er uønsket. La folk få feire jul slik de vil.

Første pekefinger ble rettet mot alle som pynter «feil» til jul, enten det var den amerikanske presidentfruens røde juletrær eller naboens julelys. For å rekruttere flere til aktiv tjeneste i julepolitiet, publiserte dessuten NRK nylig en sak om hvordan man kan klage på naboens julelys.

Julepyntpolitiet vil tydeligvis ikke legge til rette for hverken opplyste hjem i mørketiden eller gode naboforhold.

Blir det neste at Nissen skal slanke seg?

Billige julevarer er en klassiker for julepolitiet, som dukker opp hver desember. Julepolitiet anser billigvarene som moralsk forkastelig og kaller det for fråtsing og kjøpehysteri. I år var det Senterpartiet som skulle moralisere over hvor fælt det var at folk flest kan kjøpe billige varer i julen.

«Det er uanstendig», hevdet stortingsrepresentant Geir Pollestad. Han glemmer at for mange barnefamilier, enslige og studenter, er det en kjærkommen julegave å kunne kjøpe julematen til en sterkt nedsatt pris.

Til slutt stod selveste nissefar for tur. Julepolitiet ville gi ham munnkurv. Nå var det på tide at nissen slutter å si «Er det noen snille barn her?», mente en pedagogisk-psykologisk rådgiver. Barn lever i et evig prestasjonsjag, og da mente forfatteren at det var for ille å kreve at de skal være snille på toppen av det hele.

Når noen begynne å rette på språket til julenissen, rokker man ved tradisjon og kulturarv, som fortjener å bli stående. Blir det neste at nissen skal slanke seg, eller slutte å utnytte reinsdyrene?

Årets nykommer er snøpolitiet. En Stavanger-professor påpeker at alt maset om hvit jul diskriminerer barn fra Vestlandet. Som stolt bergenser, kan jeg berolige professoren med at jeg aldri har opplevd belastende snø-press eller noe lignende.

La folk få feire jul slik de vil.

Julen er en tid for ettertanke, ikke mistanke. Jeg forstår ikke hvorfor noen finner det givende å blande seg opp i om jeg kjøper rosenkålen min på tilbud eller ikke, eller om juletreet mitt er rødt eller grønt.

Nissefar på sin side er nok altfor opptatt med å få i stand alle julepresangene til å bry seg med belærende irettesettelser – og takk og lov for det.

God Jul!