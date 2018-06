Moralisme på villspor

Alexis Lundh i den kristne organisasjonen Tro og Medier prøver i NRK Ytring å advare mot Pride og bruk av regnbueflagget, samtidig som han hevder å være for kjærlighet og mangfold.

FRI er glad for at også Tro og Medier vil feire kjærligheten, men vi kan ikke være enige i premisset hans om at en type kjærlighet er bedre enn en annen.

Pride er også en kamp for at alle mennesker skal få uttrykke seg, leve, elske og bevege seg fritt.

Å begrense folks valgmulighet

Når vi har valgt familie som tema for årets Pride-sesong er det nettopp fordi vi vil synliggjøre det mangfoldet som finnes av familier, og påpeke at alle skal ha rett til å velge sin familie og å bli møtt med respekt for sine valg.

Alexis Lundh har kanskje funnet den familien som passer best for seg, og det gleder vi oss over. Men alle har ikke trygge familiebånd rundt seg, og vil derfor skape sine egne familier. Det er med alt annet enn glede vi ser at Lundh forsøker å begrense denne valgmuligheten for folk, ved å mene at måten han lever på er den beste.

Regnbueflagget

Regnbueflagget symboliserer mangfold. Mangfold betyr toleranse og aksept for at det finnes mange måter å leve sammen på, også som familie. Og en måte er ikke noe bedre enn en annen. Veien til til lykke og frihet kan være så forskjellig. At man når dit må være det viktigste.

Kjærligheten kommer i mange former. Ikke bare enn den monogame tosomheten. Også familier kommer i et utall varianter. Mennesker bygger kjærlighet, tillit og trygghet enten familien består av mor, far og barn eller av andre konstellasjoner.

Pride er ikke bare en feiring av kjærligheten. Pride er også en kamp for at alle mennesker skal få uttrykke seg, leve, elske og bevege seg fritt. For retten til frihet og trygghet for de aller mest sårbare av oss, er nettopp grunnen til at vi arrangeres Pride.

Hat og trusler

Fortsatt blir mennesker forfulgt og drept for sin kjærlighet og identitet. Vi trenger ikke gå utenfor Norges grenser for å se at det fortsatt er en vei å gå før vi alle kan nyte samme friheten som Lundh:

Vår kjærlighet er fortsatt sett på som mindre verdt enn din, Lundh.

Sist sommer marsjerte uniformerte nynazister i Kristiansands gater mot den såkalte homolobbyen. I helgen måtte paraden gjennom de samme gatene gå med økt sikkerhet i frykt for hatefulle motdemonstranter. Nylig ble et homofilt par slått ned da de gikk hånd i hånd hjem fra byen i Stavanger. Og vi som løfter disse sakene, risikerer hets og trusler. Det er dessverre ikke bare en to-tre ekstremister som fortsatt har negative holdninger til oss. I en ny undersøkelse oppgir en av seks norske menn at de har flyttet seg for å skape større avstand til en homofil.

Moralismen stikker hodet frem

Vår kjærlighet er fortsatt sett på som mindre verdt enn din, Lundh. Vi som veiver med regnbueflagget kjemper for den åpenbare og grunnleggende retten til å velge hvem vi elsker og hvordan vi elsker dem. Vi kjemper for retten til å selv avgjøre om vi skal leve i monogame parforhold, eller ha andre samlivsformer. Vi kjemper for retten til å bestemme hvilket seksualliv vi vil ha, sammen med andre voksne, samtykkende mennesker, uten å bli fortalt av andre at vår kjærlighet og nytelse er gal.

Alexis Lundhs innlegg viser oss først og fremst at kampen for at alle skal få leve fritt, uavhengig av kjønn, kjønnsuttrykk, orientering og tenningsmønster, ikke er over. Moralismen stikker hodet frem, men med menneskerettigheter, kjærlighet og frihet skal vi fortsette vår kamp. Vi skal kjempe for alle slags mennesker, alle slags familier, for alles rett til å råde over egen kropp og identitet. Vi kjemper for alle typer kjærlighetsforhold og seksuelle relasjoner som er bygget på samtykke og gjensidig tillit.

Happy pride!

