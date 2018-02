Menn må si nei til omskjæring

Tenk deg, i dag lever mer enn 200 millioner jenter og kvinner med konsekvensene av kjønnslemlestelse. Og dette er en svært utbredt tradisjon: 30 land i Afrika, Midtøsten og Asia utøver denne praksisen, noe som er vanskelig å forstå for de fleste av oss.

La oss bruke noen minutter på å tenke over dagen i dag, den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse. Denne grufulle tradisjonen bør vi kunne klare å avskaffe i løpet av én generasjon. Men for å få til det, må vi våge å snakke høyt om denne forferdelige tradisjonen som ødelegger livene for så mange jenter.

Folk tror at islam anbefaler omskjæring for å sikre at jenter er dydige og rene.

Kunnskap skaper endring

Plan møtte nylig unge jenter i Mali i Afrika som blir utsatt for omskjæring. Men nå skjer det noe med innstillingen i landet. Imamen Nega Sacko i Mali er en av mennene som kjemper mot kjønnslemlestelse: «Folk tror at islam anbefaler omskjæring for å sikre at jenter er dydige og rene. Til dem som tror det, forteller jeg at datteren min døde etter at hun ble omskåret og at det er en praksis som skaper mange problemer og må stoppes.»

Imamen Nega Sacko viser frem bildet av datteren. Hun døde som følge av omskåringen. Foto: Ilvy Njiokiktjien / Ilvy Njiokiktjien

Nega tror mange hadde endret mening om praksisen om de hadde en bedre forståelse av konsekvensene. Samtidig mener han at flere nå går bort fra å omskjære jentene i familien. «Jeg hadde en datter, ei skjønn jente. En dag tok bestemoren henne med for å bli omskåret. Etterpå blødde såret kontinuerlig i tre dager før hun døde. Alle kjenner historien min. Folk klarer ikke å skille mellom hva religion anbefaler og hva som er tradisjoner», forteller Nega.

Ingen helsefordeler

Kjønnslemlestelse er et brudd på jenters rettigheter som fratar dem retten til å bestemme over egen kropp. I 2017 ble millioner av jenter utsatt for kjønnslemlestelse. Ved omskjæring fjernes deler av det kvinnelige underlivet med kniver eller barberblader, uten bedøvelse. Inngrepet skjer som oftest fra jentene er spedbarn til de er i 15-årsalderen. Det finnes ingen helsefordeler ved kjønnslemlestelse, kun smerter og fare for komplikasjoner i fremtiden.

Deler av underlivet fjernes med kniver eller barberblader, uten bedøvelse.

Plan jobber sammen med internasjonale samarbeidspartnere fra hele verden for å bli kvitt skadelige tradisjoner som dette. Hvordan skal vi få til det? Nøkkelord er kunnskap, utdanning og et velfungerende lovverk.

Tiltak som funker

Plan International jobber med FN og nasjonale myndigheter og gjennom våre samarbeidspartnere, mot myndighetene i landene der praksisen er et problem. Vi jobber dessuten i lokalsamfunnene, med familier, tradisjonelle og religiøse ledere, og selvfølgelig sammen med barn og unge. Vi allierer oss også med imamer som vet at kjønnslemlestelse ikke er pålagt av Koranen.

Vi bør klare å avskaffe omskjæringen i løpet av én generasjon.

Den mannlige helserådgiveren Adama Sacko i Mali forteller at i hans landsby får du bot hvis du lar din datter bli omskåret. Selv har han fire døtre som alle er omskåret. Men han har blitt godt kjent med hvilke skader denne praksisen påfører døtrene sine. En av døtrene hans hadde en svært vanskelig fødsel på grunn av omskjæringen. Adama bruker nå tiden sin som helserådgiver til å opplyse menn i moskeen om ulempene ved omskjæring og prøver å informere dem om at dette er en tradisjon som må stoppes.

Adama har snakket høyt om problemet og bidratt til et bedre og mer anstendig liv for jentene.

I landsbyen der han bor, er det nå tre år siden den siste omskjæringen skjedde – et godt eksempel på at informasjon, kunnskap og utdanning er det som gjelder.

