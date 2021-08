Medieelitens sosialistiske ensretting

Etter oppgjøret mellom meg og Ap-nestleder Hadia Tajik i Dagsnytt Atten, om deres brunbeising av Fremskrittspartiet og forsøk fra ulike hold på å insinuere at vi har et medansvar for 22. juli, skulle kommentatorene få slippe til for åpen mikrofon med sine «analyser».

Det tragiske i Norge er at det er ingen debatt mellom kommentatorer. De sitter der og snakker hverandre etter munnen og er helt enig. Ensrettingen er nesten total.

Siv Sandvik i Adresseavisen og Hanne Skartveit i VG var først ut i Dagsnytt Atten. Særkrav fra muslimske miljøer er angivelig en konspirasjonsteori og det er tilsynelatende helt greit å trekke paralleller mellom Frp og rasisme.

Om bare journalister hadde stemmerett, ville Frp fått 1,9 prosent oppslutning.

I beste sendetid på Dagsrevyen var det Eva Grinde fra Dagens Næringsliv sin tur til å være moralsk overlegen og komme med sine personlige meninger uten et kritisk spørsmål.

Vi kommer ikke til å sitte stille og se på dette lenger.

Istedenfor å diskutere stadig nye særkrav fra muslimske miljøer, forsøker medieeliten å stemple begrepet «snikislamisering» som en konspirasjonsteori. Denne ensrettingen henger vel nøye sammen med undersøkelsen fra mai hvor det viste seg at to av tre journalister stemmer på venstresiden. Om bare journalister hadde stemmerett, ville Frp fått 1,9 prosent oppslutning.

Det har vært eksempler på krav om kjønnsdelt svømmeundervisning, som overhodet ikke hører hjemme i Norge. I vårt land skal jenter og gutter gå på skole sammen. Senest for noen dager siden var det enkelte i det muslimske miljøet som krevde at Burger King måtte ha egne griller for deres halalkjøtt.

For en tid tilbake ga også Høyres justisminister Monica Mæland etter og tillot hijab på passfoto. Det på tross av at politiet advarte om at ørene bør vises på bildet av sikkerhetsmessige årsaker. Dette er krav som endrer Norge.

Det burde ikke være kontroversielt å mene at innvandrere skal tilpasse seg oss, ikke motsatt.

I onsdagens debatt stilte programleder Lilla Sølhusvik overraskende nok et meget godt spørsmål. Hun spurte om det ikke var nok mas om Facebook-posten for over tre år siden, der jeg skrev at Ap setter terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

Saken var at Ap ikke støttet å ta passet fra fremmedkrigere som hadde reist ned til IS, for å kjempe for et brutalt regime som hater alt Norge er og står for. Dette for å raskt og effektivt forhindre at de får komme inn igjen til Norge. I ettertiden beklaget jeg Facebook-posten av hensyn til hvordan den ble mottatt.

Likevel har det nesten daglig vært innlegg, kronikker, kommentarer og saker, spesielt det siste halve året, som har omtalt Facebook-posten. Noen kan kanskje mistenke at det ligger en strategi bak dette. Sverte og koble Frp og meg til grusomhetene 22. juli.

Men hva svarer så Skartveit til dette. «Mange» har ikke tatt min unnskyldning på alvor, så dette er ikke godt nok. Skartveit har selv bakgrunn som medlem i AUF. Om dette er en medvirkende årsak til hennes voldsomme iver etter å diskutere denne saken på Ap og Støres premisser blir selvsagt en spekulasjon. Men jeg tror det er flere enn jeg som lurer.

Det er tilsynelatende helt greit å trekke paralleller mellom FrP og rasisme.

I tillegg snakkes det om at Fremskrittspartiet skal ha et særskilt ansvar for å ta avstand fra høyreekstremister. Tror de virkelig på dette selv? At jeg som varm forsvarer av Israels rett til å forsvare seg selv og jødenes rett til å leve i fred, skal kunne nå gjennom til hardbarkede nazister i Nordisk motstandsbevegelse?

Når jeg deretter tok konkret avstand fra både Sian, det jødehatende partiet Alliansen og Nordisk motstandsbevegelse blir det sagt at jeg tar avstand fra organisasjonene, men ikke tankegodset. Det er helt bak mål.

Medieeliten med kommentatorene i spissen har bestemt seg for å brunbeise Frp. Koste hva det koste vil.

De aller fleste muslimer i Norge er fredelige folk som bare ønsker å leve i fred. Men dessverre ser vi at en høylytt minoritet stadig kommer med særkrav. Fremfor å fortsette å diskutere teorier, burde vi heller diskutere de konkrete eksemplene på særkrav.

Når vi snakker om snikislamisering må vi også være ærlig på at det finnes fremtredende imamer og konservative muslimer som gjerne skulle sett vesten ble gjort til muslimske stater.

Dette er selvsagt ingen hemmelighet. Men å påpeke det blir fremstilt nok en gang som en konspirasjonsteori. Det har imidlertid aldri vært dette som er temaet når Frp har snakket om snikislamisering.

Jeg forstår ikke hvordan noen kan mene at det er en konspirasjonsteori å påpeke at det stadig kommer særkrav fra muslimer som vil endre samfunnet vårt.

Det er på høy tid at norske politikere verner om våre verdier og vår kultur, fremfor å stadig gi etter for særkrav fra enkelte minoriteter. Det er de som skal tilpasse seg Norge, ikke motsatt.

Frp står alene i denne kampen. At de andre partiene og kommentatorene og de røde mediene vil spore av denne debatten har vi skjønt. Det er slik de har holdt på når innvandrings- og integreringspolitikken skal diskuteres i mange tiår.

Men vi lar oss ikke kneble, ei heller avspore.