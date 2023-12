Matallergi kan forebygges

Når bør spedbarn begynne med fast føde og hva er det lurt å begynne med? Mye diskusjon om mat til spedbarn den senere tiden gjør at mange foreldre er usikre på når og hvordan de skal introdusere mat i tillegg til amming.

I 2024 kommer det nye retningslinjer for spedbarnsernæring. De vil i stor grad basere seg på Nordiske retningslinjer fra 2023. Her er det «anbefalt å starte med ulik fast føde fra ca. 6 måneder, men ikke før 4 måneder.»

Disse anbefalingene har ikke diskutert ny forskning som viser at introduksjon av mat før seks måneders alder kan forebygge utvikling av matallergi.

«Det er ingen grunn til å frykte at matintroduksjon før seks måneder, skal gå utover ammingen.»

Funn fra den store norsk-svenske PreventADALL-studien tyder på at ca. 1000 treåringer kan unngå matallergi hvert år dersom de starter med små mengder peanøtt, melk, hvete og egg fra tre til fire måneders alder.

Helsedirektoratets nasjonale råd er førende for helsetjenesten og derfor av stor betydning for småbarnsforeldre. Mens forskere fremskaffer og formidler ny kunnskap, vil Helsedirektoratet utarbeide nasjonale råd basert på tilgjengelig kunnskap i et overordnet perspektiv.

Da er det avgjørende at all ny forskning tas med når det skal utarbeides nye råd. Det er ingen grunn til at ikke foreldre skal få vite hvordan de kan forebygge allergi hos barnet sitt.

Tidlig introduksjon av mat forebygger allergi

Fra de første levemånedene må immunsystemet til barnet lære å tolerere normale ting, slik som mat barnet spiser.

«Vi kan forebygge at mange barn utvikler matallergi.»

Allerede ved 3–4 måneders alder begynner immunsystemet hos noen å utvikle allergi-antistoffer mot matvarer, selv om få reagerer på mat på dette tidspunktet.

For å utvikle toleranse for en matvare, er det derfor viktig at den introduseres før immunsystemet begynner å produsere antistoffer og utvikle allergiske reaksjoner.

Nytt internasjonalt kunnskapsgrunnlag

Engelske forskere viste i 2015 at barn med høy risiko for matallergi, likevel ikke ble allergiske mot peanøtt dersom de ble introdusert for peanøtt mellom 4 og 11 måneder, sammenlignet med de som unngikk peanøtt til de var fem år. De viste at peanøttallergi kunne forebygges ved hjelp av normal mat, og at det ikke var farlig å gi peanøtt-produkter til spedbarn.

I 2022 viste PreventADALL-studien at friske spedbarn som begynte å få peanøtt, melk, hvete og egg i kosten mellom tre og fire måneders alder, hadde 60 prosent redusert risiko for matallergi generelt, og mot peanøtt spesielt.

«Forskningen viser nå at enkle og trygge tiltak kan forebygge matallergi.»

I en gjennomgang av 23 internasjonale forskningsprosjekter konkluderte man i 2023 at introduksjon av peanøtt og egg før seks måneders alder forebygger allergi mot peanøtt og egg.

Retningslinjene tar ikke høyde for forebygging av matallergi

I Norge er gjeldende råd; «Morsmelk er den beste maten for spedbarnet, og barnet kan trygt få kun morsmelk de første 6 månedene, med tilskudd av D-vitamin, dersom barn og mor trives med det».

Det er ingen tvil eller uenighet om at morsmelk er det beste for barnet så lenge det er ønskelig og mulig. Amming har mange fordeler for både barnet og mor, men er ikke vist å forebygge allergi. I PreventADALL-studien var det like mange som ammet fra 3–12 måneder, uavhengig av om de startet med tidlig introduksjon av mat eller ikke.

Det er derfor ingen grunn til å frykte at matintroduksjon før seks måneder skal gå utover ammingen.

«Det er viktig at mat introduseres før immunsystemet begynner å utvikle allergiske reaksjoner.»

De nasjonale retningslinjene bør endres

Forskningen viser nå at enkle og trygge tiltak forebygger matallergi, som for mange varer hele livet og som for noen kan være alvorlig. Og dette kan gjøres uten at det går ut over ammingen.

At foreldre får vite at å gi babyen mat før seks måneders alder kan hindre matallergi, er så viktig at Helsedirektoratet må ta den nye kunnskapen inn i de norske retningslinjene for spedbarnsernæring.

Slik kan vi enkelt og trygt gi mange barn et bedre liv.