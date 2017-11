Mannen er en evolusjonær blindtarm!

Å være mann er rett og slett uinteressant og umoderne. Mannen er noe samfunnet er ferdig med. Han er passé. Selveste Statsministeren har uttalt at hun er skuffet over norske menn. Ingen ting er så kjedelig og gjespfremkallende som en mann som syter og klager over sine utfordringer. Er du en av dem som gjerne vil begrave mannen på den evolusjonære kirkegården én gang for alle?

Før begravelsen starter, synes jeg vi skal ofre mannen noen minutter på selve Mannsdagen. Såpass fortjener han vel. Hvorfor er han så misfornøyd?

Nylig presenterte Kreftforeningen sin kampanje «blå sløyfe» til inntekt for forskning på prostatakreft. Gratulerer – det var jaggu på tide! Hvert år rammes omtrent 5 000 norske menn av prostatakreft. Ca 1 100 norske menn dør hvert år av prostatakreft. Til sammenligning dør ca. 650 kvinner hvert år av brystkreft. Kvinner har hatt sin «rosa sløyfe» i nesten 20 år.

Dobbelt så mange menn, som kvinner, har opplevd grov vold etter fylte 18 år. Ja, du leste riktig! 45,5 prosent av alle menn, og 22,5 prosent av alle kvinner har opplevd grov vold, etter fylte 18 år. Når det gjelder partnervold, så rammes 21,6 prosent av kvinnene og 18,7 prosent av mennene. Åtte prosent av kvinnene og to prosent av mennene har opplevd grov partnervold.

Vold mot menn er humor. Norske Sanitetskvinners kampanje «rød knapp» satte ensidig fokus på å stoppe menns vold mot kvinner. Kan vi få en «blå knapp»? Kanskje en «lilla knapp» – så kan vi dekke vold mot barn også. fire av ti gutter har opplevd minst én voldsepisode, til sammenlikning med tre av ti jenter.

Nylig kunne vi lese at barnløsheten har gått kraftig opp i Norge. Én av fire menn, har ikke blitt far, mens én av seks kvinner ikke har blitt mor ved 45 års alder. Det er en økning på 79 prosent for menn og 67 for kvinner. Kvinner resirkulerer fedre. Og de kvinnene som virkelig har gitt opp menn, kan velge å bruke «storkeklinikker» i utlandet. For hvilke barn trenger vel å ha noen far? Økningen i barnløsheten blant menn bekymrer forskerne spesielt. Fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Per Magnus, spekulerer i om det kan skyldes miljøgifter, mens forsker Thorgeir Kolshus argumenterer med at kvinner ikke vil ha barn med menn som har lavere status enn dem selv.

Gutter og menn taper utdanningsløpet. «Vi har skapt et nytt kjønnsgap før vi har rukket å kvitte oss med det gamle» sa lege og direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, til Morgenbladet i februar i år. Hun peker på ulik biologisk modning mellom jenter og gutter som en av årsaksforklaringene.

Siden kvinner ikke vil ha barn med menn som har lavere sosial status enn dem selv, kan det fortsatt for dem som mestrer skole og jobb, være grunner til å tenke seg nøye om i spørsmålet om de skal velge å bli fedre. Har mor studert under svangerskapet, eller har jobbet redusert, så har ikke nødvendigvis far rett til foreldrepermisjon. ESA mener Norge diskriminerer fedre med redusert tilgang til å ta ut foreldrepermisjon.

Skulle samlivet til barnemor en gang ta slutt, så har far en svekket sannsynlighet for å få fortsette å få bidra som omsorgspersoner. Hvis moren til barna skulle ha interesse (og økonomisk vinning) av å drive en konflikt i spørsmålet om bosted og samvær for barna, så har fedre generelt lite de skulle ha sagt. 91 prosent av dem som mottar barnebidrag er mødre. Jo mindre tid en samværsfar tilbringer med barnet, jo mer må han betale i bidrag. Det betyr redusert kontakt mellom fedre og barn. 21 prosent av alle samværsfedre, ser ikke barnet sitt en vanlig måned.

Menn som blir sosiale tapere, opplever ofte å gjennomgå en dyp livskrise. Det ville være nærliggende å tenke at det kunne hjulpet å besøke et Krisesenter, men finnes det noe reelt krisesentertilbud for menn? Noen menn synes det er vanskelig å dele bosted med andre menn, og at det var rart at et krisesentertilbud for menn ikke hadde menn ansatt som miljøarbeidere. Enkelte menn har bare kontakt med krisesenteret på dagtid eller via telefon. Menn ender oftere sine liv ved å begå selvmord, sammenlignet med kvinner. Fem ganger flere menn enn kvinner begår selvmord. Nesten bare menn dør i arbeidsulykker. Vi trenger fokus på menns psykiske helse.

Kvinner har det likevel verst, mener mange feministorganisasjoner. Kvinner utsettes oftere for seksuelle overgrep, og de tjener fortsatt i gjennomsnitt mindre enn menn – selv om økonomien er et resultat av yrkesdeltakelse og følger våre karrierevalg. Statsråd Solveig Horne ville endre likestillingsloven slik at den ble kjønnsnøytral. Hun møtte kraftig motstand og vraket endringsforslaget.

Likestilling er ikke en konkurranse om hvilket kjønn som har det best eller verst. Likestilling handler om at alle bør ha det best mulig uavhengig av kjønn, etnisitet, legning og annet. I påvente av at organisasjonene og politikerne skal få nok kunnskap til å få et mer inkluderende fokus på menns utfordringer i debatten om likestilling, så får vi vanlige dødelige bidra til å hjelpe til med å se et mer helhetlig og nyansert bilde av våre samfunnsutfordringer på tvers av kjønn.

God Mannsdag!

