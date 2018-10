KrF lovte velgerne Erna!

En Støre-ledet regjering vil leve på SVs nåde. Derfor blander vi oss ikke inn i en intern debatt når Høyre og vi som ønsker en ikke sosialistisk regjering tillater oss å mene noe om KrFs veivalg.

Rundt mange kjøkkenbord og i kantina på jobben diskuteres det hva KrFs veivalg kan bety. De færreste forstår hvorfor det som skjer, skjer nå.

Velgerne hørte i valgkampen at Hareide lovet oss Erna Solberg som statsminister. Ingen trodde en stemme på KrF var et mandat til å gå sammen med Sosialistisk Venstreparti om å kaste Solberg til fordel for en regjering ledet av Jonas Gahr Støre.

Et uforståelig valg

Dersom dette hadde vært resultatet av at regjeringen prøvde å kjøre gjennom en sak eller et budsjett som gikk på tvers av alt KrF står for, ville det kanskje vært forståelig.

Men det er jo ikke tilfelle.

Her er ingen forsøk på å kutte eller fjerne kontantstøtten. Ingen forbud mot kristne friskoler. Ingen utvidelser av abortgrensen. Ingen angrep på kristendommens plass i skolen og samfunnet. Tvert om, det er jo i de partiene Hareide nå ønsker å samarbeide med man finner den politikken.

Jeg har hørt noen si at det er utidig av andre partier og sympatisører å mene noe om den debatten som pågår i KrF. Det kunne kanskje vært mest behagelig å drøfte slike spørsmål i en anstendig og fordragelig tone i eget parti, uten støy, oppfatninger, eller engasjement fra noen andre.

Selvsagt skal KrF gjøre sine egne valg, men det vil jo være helt forfeilet å ikke lytte til og vurdere hva andre mener, og hvilke konsekvenser et slikt dramatisk brudd med samarbeidsregjeringen til Solberg kan få.

Løfte med datostempling

Det er helt naturlig at Høyre-folk og andre mener noe om dette, siden det i høyeste grad angår også dem. I denne prosessen er det også lettere for Høyre enn det er for venstresiden å si hva man mener om viktige saker for KrF.

Vi er jo gjerne enige, og vil ikke som venstresiden i politikken avsløre at man er grunnleggende uenig. For hva skal Sosialistisk Venstreparti si om utvidelsen av abortgrenser? Hva skal Arbeiderpartiet si om kontantstøtte? Hva skal de si om kristne friskoler? Om K’en i KRLE?

KrF er trygg på hva Solberg mener om disse sakene. På venstresiden blir det i beste fall omkamp.

KrF står foran et viktig veivalg som påvirker oss alle. Da må de tåle at vi sier hva vi mener.

Gang på gang i valgkampen presiserte Hareide at KrF gikk til valg på Erna som statsminister. At det skulle være et løfte med kort datostempling ble i alle fall ikke tydeliggjort for velgerne.

Forsøker ikke å samarbeide

Hareides ivrigste tilhengere prøver gjerne å forsvare forslaget om faneflukt med at denne muligheten burde vært åpenbar for alle.

Jeg har sett henvisninger til et enkelt oppslag i VG. Overskriften her var «KrF-Hareide: Åpner likevel for å felle Solberg». Den saken kom to dager før valget, og hvem fikk med seg den?

Men mye viktigere enn overskriften er hva Hareide faktisk sa i saken, nemlig at «Når det kommer et mistillitsforslag fra Jonas Gahr Støre på Høyre/Frp-regjeringen, så kommer jeg ikke til å støtte det». VG spør «Hvor lenge verner du henne?». Hareide svarer «Det er umulig å si. Det kommer an på politikken. Den avgjør.».

Dette er helt vesentlig fordi Hareide ikke har pekt på konkret politikk regjeringen fører som årsak til at han vil bytte den ut. Han vil ikke engang forsøke å forhandle med regjeringen for å se om de kan finne et bedre fundament for regjeringssamarbeid, enn det han tror å kunne forhandle seg til på venstresiden.

Jeg kan ikke forstå annet enn at Hareide ber KrF om mandat til å svikte sitt og partiets løfte til velgerne. Konsekvensen blir å felle regjeringen Solberg.

Det tillater jeg meg å mene noe om.