Kjell Inge Røkke trer ut av skyggene – og inn i det grønne lyset

Onsdag presenterte industrieier og forretningsmann Kjell Inge Røkke sine to nyeste selskaper, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, på meglerhuset Pareto Securities årlige energikonferanse i Oslo.

Konferansen, som i alle tidligere år har gått under navnet «olje og offshorekonferanse», har tatt et stort steg vekk fra sin oljesvarte historie - over til noe grønnere.

Også Kjell Inge Røkke har lagt om strategien, når han nå gjør en svært sjelden offentlig opptreden.

De siste drøyt ti årene, etter de omstridte Aker-transaksjonene i april 2009, har han knapt nok vært i media. Unntaket har blant annet vært i forbindelse med en rettsak mot pengeinnkreveren Jan Erik Iversen.

Når Røkke nå trer ut av skyggene, er det for å stå i det grønne lyset.

Kraftig opptur etter børsfallet

For både på Oslo Børs og i verdens aksjemarkeder er en grønn bølge i full gang. Grønne aksjer, altså aksjer i selskaper som driver med fornybar energi, grønn teknologi og resirkulering tiltrekker seg penger som aldri før - spesielt i Europa.

I en analyse fra anerkjente Morningstar i sommer, ser man at bærekraftige fond, som omfatter grønne aksjer, har hatt en kraftig opptur etter børsfallet i starten av koronaepidemien.

Kapitalen investert i slike fond er opp 72 prosent på verdensbasis, til

71,1 milliarder dollar i andre kvartal 2020.

Ikke tilfeldig

Tilsammen er det investert over 1.000 milliarder dollar, eller rundt 9.000 milliarder kroner i slike bærekraftige fond verden over. Veksten er kraftig, og etterspørsel etter grønne steder å putte pengene sine er stor.

Det bidrar til å drive opp prisene på det som foreløpig er et begrenset antall grønne selskaper. Her hjemme har man for eksempel sett aksjekursen til selskaper som for eksempel Quantafuel, et selskap som skal omdanne plast til et drivstoff, gå himmelhøyt.

Selskapet er nå verdt godt over syv milliarder kroner - før det har tjent en eneste krone.

Timingen for Røkkes tydelige strategiendring, fra primært sort til mer grønt, er ikke tilfeldig.

Steget er noe han har diskutert med sin nære medarbeider, Aker-sjef Øyvind Eriksen, i mange år:

– En god jeger er en tålmodig jeger, sier han, og viser til risikoen for å «brenne cash» dersom man tar steget for tidlig.

Sannsynlig arvtager

Hans to nye børsbabyer ble spunnet ut av morselskapet Aker Solutions i juli, der han rendyrker og synliggjør den klimavennlige delen av oljeserviceselskapet Aker Solutions.

De som ønsker å investere helt grønt, og dem er det altså stadig flere av, har nå fått to Røkke-alternativer å velge mellom.

De to børsbabyene er lagt delvis inn den nye Aker-divisjonen Aker Horizons, som eier 51 prosent av begge selskapene. Aker Horizons skal være Røkkes spydspiss innenfor fornybar energi og fremtidens grønne teknologi, og skal ledes av Røkkes sønn Kristian Monsen Røkke.

37-åringen er en sannsynlig kandidat til å på sikt ta over hele forretningsimperiet etter faren.

Om Røkke kun er ute etter å tjene penger på den grønne bølgen, om han ønsker å bidra til å løse klimakrisen - eller at han tenker at oljealderen snart er over, er det få som vet.

Enn så lenge kommer inntektene til Røkke-imperiet fortsatt stort sett komme fra oljerelatert virksomhet. Røkke selv har nemlig ingen planer om å kaste den delen av virksomheten på båten:

– Vi klarer å tygge tyggis samtidig som vi går, sier han.