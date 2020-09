Røkke sier skattesystemet er «skapt av genier»

– De var kloke nok til å gi et midlertidig skattelette for å investere i Norge. Det kommer til å akselerere transformeringen av olje- og gassindustrien til den grønne delen av det.

Det sier forretningsmann Kjell Inge Røkke på meglerhuset Pareto Securities sikkerhetskonferanse, og referer til de midlertidige endringene i beskatningen til oljenæringen som regjeringen, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet ble enige om i vår.

– Det kommer helt tydelig til å definere oss som en energinasjon i fremtiden, sier Røkke.

Han er full av lovord om norsk oljeskatteregler.

– Når du ser på skattesystemet som vi har i olje- og gassektoren, det ble skapt av genier. Det har tjent nasjonen utrolig godt. Det utviklet en oljeleverandørsektor som er i verdensklasse, sier Røkke.

Grønne Aker-satsinger

Mannen bak Aker-konsernet befinner seg sjeldent i offentligheten. Han er til stede for å presentere sine to nyeste selskaper, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, de to grønne satsingsselskapene som ble skilt ut av Aker-konsernets oljeleverandør-selskap Aker Solutions i sommer.

De to selskapene skal drive med henholdsvis havvind og karbonfangst- og lagring, noe som tidligere var en del av Aker Solutions virksomhet.

– Det vi lærer i olje- og gass-segmentet er det vi bruker for å gå inn i fornybarsegmentet, sier Røkke.

Røkke får ros av Pareto-sjefen

– Det er ekstraordinære tider for verden, og ekstraordinære tider for oss som energiprodusenter.

Selskapene er en del av Aker Horizons, en grønn satsing fra Aker-konsernet som ledes av Røkkes sønn Kristian Røkke.

– Dagens energimarked er preget av dype spenninger. På den ene siden øker etterspørselen etter energi. På den andre siden møter verden en klimakrise, sier konsernsjef i Aker Øyvind Eriksen på konferansen.

Eriksen sier økende energietterspørsel, grønn teknologiinnovasjon og digitalisering danner bakteppet for opprettelsen av de nye selskapene i Aker-konsernet.

Pareto-sjef Christian Jomaas roser Røkkes nylige prioritering av grønne teknologier.

– Det er en veldig spennende satsing. De har lang erfaring, både med havvind og karbonfangst. Nå skiller de ut og setter spesielt fokus på disse selskapene – jeg tror det kan bli veldig bra.

Røkkes grønne satsinger ble børsnotert i slutten av august, og begge er verdsatt til over 2 milliarder kroner hver.

– Det skjer en revolusjon. Selskaper og investorer flytter nå all kraften sin og alt fokus over på fornybar, sier Jomaas til NRK.

Lavere kostnader for fornybar kraft

Jomaas peker på at kapitalmarkedet nå er «noe av det mest aktive vi har sett på lang tid». Det investeres milliarder i grønn industri som havvind, karbonlagring og hydrogen.

– Pareto har kun siden pandemien brøt ut gjort 80 kapitalmarkedstransaksjoner og hentet inn 25 milliarder kroner. Så vi snakker om store beløp.

Christian Jomaas mener vi nå ser en revolusjon i grønne investeringer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er ikke lenger kun spesialiserte investorer som satser penger på grønn energi. Det gjør også investorer med bredere porteføljer, forteller Jomaas.

– Gjør selskapene det for å grønnvaske seg selv?

– Nei, jeg tror de gjør det fordi de ser en markedsmulighet. De ser at denne utviklingen innenfor fornybar skjer raskere enn det man trodde, og kostnadene kommer ned raskere enn det man trodde. Derfor gjør de det.

Advarer mot å hive seg på en «grønn bølge»

Sjefanalytiker Thina Margrethe Saltvedt peker på at grønn teknologi er blitt mer konkurransedyktig de siste årene.

– Det har vært et voldsomt kostnadsfall i fornybar energi de siste årene. Det gjør jo at fornybar energi begynner å bli mye mer konkurransedyktig på egen hånd uten store subsidier som det var mer avhengig av før, sier Saltvedt til NRK.

Saltvedt forteller at innenfor solenergi har kostnaden de siste ti årene falt med 80 prosent. Innenfor vindindustrien har kostnadsfallet vært på 30–40 prosent i samme periode.

Thina Margrethe Saltvedt er sjefanalytiker i avdeling for bærekraftig finans hos Nordea. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Hun advarer likevel mot å tro at det er risikofritt å investere i grønn energi.

– Det er ikke noen forskjell på grønne investeringer og andre investeringer. Man kan ikke bare si at grønt er bra. Det er viktige å gjøre grundige risikovurderinger nå, slik at man ikke bare kaster seg på en bølge fordi det er grønt.

– Det er ikke gitt at alle grønne selskaper kommer til å leve om fem eller ti år. Det er ikke den eneste faktoren man må se på, om det er grønt eller ikke.

Oljeselskapene går foran

Saltvedt etterlyser også en felles definisjon hva som er «grønt» eller «bærekraftig», slik at begrepene ikke bare kan brukes av bedrifter for å skape en bedre profil utad.

– Myndighetene burde satt påbud om å rapportere om klima og bærekraft. Et grønt selskap er ikke nødvendigvis sammenlignbart med et annet grønt selskap i dag.

Jomaas tror de tidligere oljetunge selskapene, som Aker-konsernets oljeselskap Aker BP, kan ha en viktig rolle i vridningen mot grønn industri.

– De har lang erfaring med maritime næringer og med å utvikle teknologi. De har flinke ingeniører som er risikovillige. Det er de som driver denne utviklingen nå.

– Noen mener at enkelte av disse selskapene kan virke spekulative. At det kan være selskaper som nærmest er finansielle bobler?

– I en tidlig utviklingsfase vil det alltid være selskaper som får problemer underveis. Jeg tror at investorene tenker som så: her er det mange selskaper, vi må spre risikoen litt og investere i mange selskaper, så ser vi hvem som står igjen som vinnere til slutt.