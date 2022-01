I skyggen av lykkeland

2. oktober 1967: Dykkerulykke på Ocean Viking. 1 omkom.

19. august 1969: En person døde etter å ha blitt truffet av en vannstråle i forbindelse med trykktesting. Døde av hodeskadene han pådro seg i fallet. Boreskipet Glomar Grand Isle, 190 kilometer nordvest av Stavanger.

10. mai 1970: Truffet av lyskaster som falt ned på boredekk på Glomar Grand Isles. Ble truffet i nakken av en 40 kilo tung gjenstand og falt 17 meter ned i sjøen og døde.

9. mars 1971: Dykkerulykke på Ocean Viking på Ekofisk. En dykker stiger for fort opp, får dykkersyke og dør.

3. mai 1971: Dykkerulykke på Ocean Viking. 1 omkom.

27. mai 1971: Ble truffet i nakken av en 40 kilo tung gjenstand og falt 17 meter ned i sjøen fra boredekk på Ocean Viking. 1 omkom.

8. oktober 1971: Under reparasjonsarbeid sviktet en bjelke. Vedkommende falt til lavere nivå i søyle på boreplattformen Ocean Tide. 1 omkom.

23. januar 1972: Mann truffet av stålwire på MS «Kent Shore» på Ekofisk. 1 omkom.

12. april 1972: En falt til lavere nivå ved land på Ekofisktanken, og døde.

9. november 1972: Amerikaner falt i sjøen, truffet av trykkslange ved Ekofisk 2/4-C. 1 omkom.

26. april 1973: Fall til lavere dekk på lekteren «Theotekos» på Ekofiskfeltet. 1 omkom.

9. juni 1973: Helikopterulykke ved Ekofiskfeltet. Et Sikorsky helikopter nødlandet på sjøen på vei fra Ekofiskfeltet til Forus. Fire av de sytten om bord mistet livet.

16. januar 1974: Engelsk og norsk dykker drept i dykkerulykke i dykkerklokke.

28. februar 1974: Engelsk kranfører falt med kran i sjøen, etter svikt i kranpedestall. «Huking» ved lossing av forsyningsskip på Ekofisk 2/4-B.

30. mars 1974: Mann Truffet av fallende borerør på Lekteren «Champion» på Ekofisk-feltet.

23. mai 1974: Mann truffet av et halvt tonn tungt fallende borerør på Glomar Grand Isles. Mannen omkom.

16. juni 1974: Mann falt i sjøen på Ekofisk 2/4-B og omkom.

27. august 1974: Engelsk dykker forulykket i dykkerklokke på «Champion» sør for Ekofisk 2/4-D. 1

12. oktober 1974: Frigg DP1 sank under installering, da en oppdriftstank sviktet. Den var underdimensjonert. Ingen skadde.

15. oktober 1974: Mann forulykket utenfor dykkerklokke på 72m dyp like vest for Ekofisk. Han omkom.

16. november 1974: Drukning på kranbåt i Åmøyfjorden. 1 omkom.

21. januar 1975: Engelskmann falt i sjøen og døde da stillas sviktet på Ekofisk 2/4-T. Mistet balansen under forskalingsarbeid og falt 18 meter ned i sjøen.

6. februar 1975: Dykkerulykke under bygging av Condeep-plattform. 1 omkom.

20. februar 1975: Fallende gjenstand traff mann under bygging av Condeep-plattform. 1 omkom.

14. juni 1975: Dykkerulykke i sjøen på Choctaw I på Ekofisk-senteret. 1 omkom.

26. september 1975: Fall til lavere nivå under bygging av betongplattform. 1 omkom.

30. september 1975: Fall til lavere dekk på lekteren «U K Robin». 1 omkom.

1. november 1975: Fall i sjøen i redningskapsel under evakuering etter stigerørsbrudd og brann på Ekofisk 2/4-A. Redningskapsel ble låret for tidlig og falt drøyt 30 meter mot havflaten. 3 omkom.

29. november 1975: Mann truffet av hengende last da kranbom falt ned på Ekofisk 2/4-T. 1 omkom.

1. mars 1976: Deep Sea Driller går på grunn under slep. 6 omkom.

3. juli 1976: Fall til lavere nivå under bygging av Condeep iVats. 1 omkom.

25. juli 1976: Mann truffet av fallende gjenstand under bygging av Condeep. 1 omkom.

16. august 1976: Stillasmontør drept da stillas sviktet på Ekofisk 2/4-C. Traff rør i fallet. 1 omkom.

13. desember 1976: Fall til lavere dekk, under arbeid utenfor rekkverk på Frigg DP-2. 1 omkom.

1. januar 1977: Klemt under fallende last på «Ocean Shore». 1 omkom.

8. januar 1977: Kranfører på Ekofisk 2/4-C falt med kran i sjøen, svikt i kran under lossing av forsyningsskip. 1 omkom.

10. januar 1977: Sveiser truffet av fallende stålplate på «Sarita» på Albuskjell. 1 omkom.

22. april 1977: Oljeutblåsning på Ekofisk Bravo-plattformen, ikke antent. Den ulykken på norsk sokkel som har gitt størst oljeutslipp. Utslippet var på om lag 27 000 m³, hvorav om lag 12 700 m³ råolje gikk i sjøen. Ingen skadde.

7. oktober 1977: Mann klemt mellom konteiner og skipsside på Seaway Falcon på Ekofisk 2/4-C. 1 omkom.

10. oktober 1977: To mann forulykket i tank på grunn av oksygenmangel på Micoperi 26 på Ekofisk. 2 omkom.

23. november 1977: Helikopterstyrt under flyvning til Ekofisk, ukjent årsak. 12 omkom.

2. desember 1977: Fall til lavere dekk. Arbeidet med montasje oppe på kranførerhus på Eldfisk 2/7-B. 1 omkom.

7. februar 1978: Dykkerulykke i Skåneviksfjorden under testdykking for kvalifisering av offshore arbeid på Trollfeltet på 320m dyp. Det var en amerikansk dykker som omkom.

28. februar 1978: Brann i skaft på Statfjord A. 5 omkom.

26. juni 1978: Helikopterstyrt under transport til Statfjord. 18 omkom.

14. august 1978: Forulykket etter fall fra personellkurv til båtdekk fra Choctaw III til Eldfisk 2/7-B. 1 omkom.

8. november 1978: Raustabout falt ned til lavere nivå på Edda 2/7-C. 1 omkom.

26. november 1978: Amerikansk dykker CO₂-forgiftet. 1 omkom.

5. november 1979: Mann falt over bord på forsyningsbåten Karmøy Boy. 1 omkom.

27. mars 1980: «Alexander L. Kielland»-ulykken på Ekofisk. Direkte forårsaket av en sveisefeil ved innsveist utstyr i et stag. En liten sprekk fikk lov til å utvikle seg ved utmatting, til den til slutt rev av staget. Uten staget var innretningen ustabil og veltet. 123 omkom.

August 1980: Brann om bord i Polytraveller under lossing av olje fra Statfjord A. Brannen ble slukket og fartøyet kom under full kontroll igjen. To personer kraftig skadet, hvorav den ene (kapteinen) døde av skadene.

28. mars 1981: Mann falt i sjøen på Byford Dolphin. 1 omkom.

5. juli 1981: Ukontrollert fall av en helt ny Harding livbåt på flotellet LB200 på vei til Statfjord B. Pneumatiske rør i mekanismen som skulle sikre at livbåten bare ble utløst i sjøen var feilkoblet. Ved utløsning gikk livbåten i sjøen. 1 omkom.

18. april 1982: En mann drept i arbeidsulykke på boredekk på Treasure Seeker.

20. mai 1983: Klemt mellom et borerør på 4–6 tonn og boretårnet på Treasure Seeker. Det var på Trænabanken under arbeid for Norsk Hydro. 1 omkom.

4. november 1983: Livbåt falt i sjøen under vedlikehold på Safe Concordia på Albuskjell. 1 omkom.

5. november 1983: Dykkeulykke på Byford Dolphin der koplingslåsen løsnet slik at overtrykket i tunnelen og kammersystemet presset koplingslåsen av setet rundt flensen. En eksplosjonsartet gassutrømning presset dykkeklokka bort fra kammersystemet. 5 omkom.

6. november 1983: Person falt ned på Statfjord C betongunderstell i Gandsfjorden. 1 omkom.

9. september 1984: En sveiser falt ned fra et stillas på Valhallfeltetog ble drept. 1 omkom.

9. april 1985: Dødsulykke med bruk av mob-båt på Borgsten Dolphin. Den falt ned ca. 30m på grunn av svikt i oppheng. 2 omkom.

25. juli 1985: En person på boredekk på Statfjord A ble truffet av en komponent som løsnet fra en toppmontert boremotor. To skruer var ikke skrudd skikkelig igjen. 1 omkom.

6. oktober 1985: West Vanguard undersjøisk gassutblåsning fra en letebrønn, eksplosjon og brann. Brønn 6407/6-2 på Haltenbanken. 1 omkom.

4. november 1985: Concem-havariet: I forbindelse med bygging avCondeep-plattformer gikk betongblandeskipet «Concem» rundt i Jåttavågen i Stavanger, og ti mennesker omkom.

2. desember 1985: Dødsfall ved bruk av hydrauliske dører på Treasure Saga.

30. mars 1987: Dykkerulykker med dødsfall på britisk statsborger på Seeway Condor på Osebergfeltet. 1 omkom.

16. mai 1989: En mann drept av fallende gjenstand på Vildkat.

19. juli 1989: Under prøvedykking på Statfjord C sviktet en flenspakning, og en væskestråle traff en mann som mistet fotfeste og falt 28m ned i sjøen. 1 omkom.

21. august 1989: West Gamma direkte forårsaket av den ble tauet i for dårlig vær. Den mistet slepelinen. Bølger slo så løst helikopterdekk og livbåter. De igjen ødela lokk over mannhull og ventilasjonsåpninger. Vann fra bølger strømmet så ukontrollert inn i skroget. Plattformen ble ustabil og havarerte. Mannskapet hoppet i sjøen og ble plukket opp av taubåten. Ingen omkom.

28. november 1989: Tårnmann truffet av borerør/jernroughneck i hode på Treasure Saga på Ekofisk og døde.

1989: Oljelekkasje på 1400 m³ på grunn av en sprekk i en lagringscelle på Statfjord C.

14. mai 1990: En mann ble truffet i mage og bryst av en vannstråle under høyt trykk ved en rørskrapeoperasjon på Ekofisk 2/4-W. 1 omkom.

13. september 1990: En person ble truffet av støttestangen som spant rundt borestrengen på Byford Dolphin. 1 omkom.

1991: Arbeidsulykke med helikopter. Helikopterrotoren traff et flammetårn på Ekofisk, styrtet ned på dekk og derfra i sjøen. 3 omkom.

23. august 1991: Sleipner A-1 sank i Gandsfjorden. Var forårsaket av feil gjort i analyser. Celleveggene som var underdimensjonert sprakk opp, vannet strømmet inn og hele innretningen sank. 0 omkom.

25. mars 1993: Boredekksarbeider truffet av boretang påVildkat. 1 omkom.

7. november 1993: To personer omkom på Statfjord C da en livbåt falt ned under vedlikeholdsarbeid. Livbåten hadde feil innfesting av sikringskjettinger.

13. desember 1993: Arbeider falt ned 12m på Ross Rig. 1 omkom.

19. februar 1994: To personer drept om bord på hjelpefartøyet Mærsk Terrier i forbindelse med trekking av ankrene på Vildkat Explorer – hydraulikksvikt i låsemekanisme.

31. juli 1994: 20 000 Sm³ gass lekket ut over dekket på Gullfaks A med 324 mennesker om bord, ikke antent. Hendelsesforløpet hadde mange likhetstrekk med Piper Alpha ulykken 6 år tidligere på britisk sokkel. En liknende gasslekkasje gjentok seg på samme Gullfaksplattform tre måneder senere.

20. oktober 1994: Boredekksarbeider truffet av rullende rør på Odin. 1 omkom.

14. mars 1995: En dekksoperatør på Oseberg A omkom da han ble truffet av en lasteslange som røk, falt ned og drepte operatøren. 1 omkom.

19. mars 1995: En matros på forsyningsbåten Normand Jarl omkom under lasting av konteinere på Snorre A. Konteineren svingte på grunn av bølger og matrosen ble klemt mellom to konteinere. 1 omkom.

3. januar 1996: Ulykke på beredskapsfartøyet Normand Mjolne ved løfteoperasjon til flotellet Polycrown. En sjø slo inn over dekket og flyttet en konteiner som ikke var skikkelig festet, denne traff mannen. 1 omkom.

22. september 1996: Dødsulykke på Far Minara. Ankerhåndteringsfartøy til LB 200 ved legging av Zeepipe II B. Ankerwire som røk. 1 omkom.

14. oktober 1996: Dødsulykke rørleggingsfartøyet LB 200. I dårlig vær rullet et rør og traff en mann som ble klemt mellom to rør. 1 omkom.

1996: En mann falt ned og omkom fra et stillas på Nordøst Frigg-plattformen. 1 omkom.

8. september 1997: Et Super Puma helikopter styrtet under transport av personell fra Brønnøysund til Nornefeltet. 12 omkom.

24. februar 1999: Boredekksarbeider klemt av borerør på Heidrun. 1 omkom.

24. desember 2000: Kran- og løfteoperasjon på Oseberg Øst. En mann kom i klem under et løft på rørdekk. Løftet ble foretatt i en blindsone uten at en hadde forsikret seg om at området uten folk. 1 omkom.

11. september 2000: Dekksarbeider på spesialfartøy Maersk Seeker ble truffet av kjetting som var koplet til haikjeftene på båten. Han døde av skadene. Arbeid med anker på Veslefrikk B.

4. april 2001: Boredekksarbeider fra selskapet Deutag blir kraftig klemt av vaier på Eldfisk Bravo, og fikk en alvorlig klemskade i mageregionen under arbeid på boredekket.

31. mai 2001: Dødsulykke på ankerhåndteringsfartøy Viking Queen. Under resetting og bruk av arbeidswirer og styrewirer kom styresjakkel bakfra og traff vedkommende i ansiktet. Ankerhåndtering for Transocean Prospect. 1 omkom.

17. april 2002: Kran- og løfteoperasjon på Byford Dolphin på Sigynfeltet. 1 omkom.

1. november 2002: Dødsulykke på Gyda i forbindelse med løfteoperasjon på rørdekk ble en person klemt/truffet av en konteiner. 1 omkom.

24. mars 2003: En italiensk statsborger på Saipem 7000 ble drept da han kom bort i roterende utstyr i en generatorpakke på dekk.

28. november 2004: Gassutblåsning på Snorrefeltet, ikke antent.

31. januar 2005: Arbeidsulykke på Kristin. Plattformen lå ved Aker Stord for klargjøring til utslep. Drept av vanntett dør som lukket seg. 1 omkom.

31. oktober 2006: Fartøyet Thor Sentry utførte vaktoppdrag for Langeled på Sleipnerfeltet. Dårlig vær og grov sjø medførte at vinduene på broen ble slått inn og den ble fylt med sjøvann. Fartøyet ble påført så store skader at det ble kondemnert. Ingen omkom.

12. august 2007: Omkom en filippinsk sjømann i en arbeidsulykke på løftefartøyet Saipem 7000 på Tordisfeltet.

12. desember 2007: Statfjord A oljeutslipp der ca. 4.400 tonn olje gikk i sjøen.

7. mai 2009: 25 år gammel mann falt ned 14m fra et stillas på Oseberg B. Han drev og demonterte stillaset da ulykken skjedde. Han døde på sykehuset.