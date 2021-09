Gi folket strømsparehjelp, ikke lavere elavgift

Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroeplien, skriver på NRK Ytring at elavgiften må kuttes. Interesseforeningen for norske kraftprodusenter, som vil bygge ut mer vindkraft og vannkraft, har tilsynelatende stor omsorg for landets strømkunder.

Dessverre har nok Energi Norge aller mest omsorg for kraftselskapene, som tjener mer jo mer strøm som blir forbrukt. Når kraftselskapene gjemmer seg bak fattige strømkunder med sitt krav om lavere elavgift, har de null troverdighet.

Folk må få hjelp til å redusere energiforbruket.

Norge har den laveste elavgiften i Norden. Å redusere den for at folk skal kunne betale strømregningen, blir som å pisse i buksa for å holde seg varm. Elavgiften er med å stimulere til lavere strømforbruk. Klarer vi ikke å redusere forbruket, vil vi kunne få mangel på strøm og enda høyere strømpriser.

Redusert elavgift som sosialt utjevningstiltak er også et svært lite treffsikkert virkemiddel. Da vil alle få redusert avgift, også de med god økonomi og høyt forbruk. Staten får inn ca. 11 milliarder i elavgift som bør brukes på konkrete tiltak som hjelper dem som sliter økonomisk. Økt bostøtte kan da være et godt virkemiddel.



I tillegg må folk få hjelp til å redusere energiforbruket. Energisparing er et kinderegg av en miljøsak. Vi kan frigjøre store mengder energi, redusere klimagassutslippene og spare naturen for kraftutbygginger, samtidig som folk får lavere strømregning.

Å kutte elavgiften vil svekke insentivene for energisparing.

Mens den avtroppende regjeringen har svekket insentivene for redusert energiforbruk, ligger ballen nå på straffemerket for en ny regjering. De kan komme med tidenes satsing på energisparing, som også vil gi folk bedre boliger.

En slik satsing er det til og med stort flertall for på det nye Stortinget, ifølge Naturvernforbundets partiguide. Ap, Sp og SV har alle sagt at de vil satse stort på energisparing og øke støtten til energisparing i husholdningene. Nå kan de følge opp, og skape arbeidsplasser over hele landet. 13 TWh energieffektivisering i bygg kan gi inntil 45 000 nye årsverk, ifølge en rapport fra Thema.

Naturvernforbundet ber derfor om en strømsparepakke:

1 milliard ekstra til Enova som går til energitiltak i husholdningene

Tilbud om gratis kommunal energirådgivning

Gunstige lån fra Husbanken til energitiltak for sårbare grupper som et supplement til økt bostøtte for å takle årets strømprissituasjon. Energisparing er et kinderegg av en miljøsak.

Forslaget fra Energi Norge om å kutte elavgiften vil svekke insentivene for energisparing. Gi i stedet folket strømsparehjelp, så sparer vi samtidig naturen for mer ødeleggelse fra kraftutbygginger.

