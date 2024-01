En salig blanding

NRK gjør seg til et platt talerør for naturverninteressene, mener kronikkforfatteren. Han kritiserer både TV-serien «Oppsynsmannen» og dokumentarartikkelen som NRK har publisert. Her klemmer programleder Bård Tufte Johansen ei gran i første episode av serien.

Foto: Øyvind Øvergård / NRK