Dyrt, tåpelig og urettferdig

Nå har vi klart oss uten taxfree på flyplasser og ferjer siden midten av mars, og det blir trolig lite skattefri handel de neste månedene også.

Det er på tide å si det klart og tydelig: Da kan vi like godt kvitte oss med hele denne tullete ordningen. Vi får åpenbart tak i det vi trenger på Vinmonopolet og i norske butikker.

Taxfree er urettferdig, ressurssløsende og kostbart. Det finnes ikke et eneste argument for at folk som reiser til utlandet skal ta med seg alkohol, tobakk og andre varer avgiftsfritt inn i landet – bortsett fra at vi som reiser liker det, fordi vi sparer noen kroner på det der og da.

Urettferdig

Vi som reiser mye i jobb eller privat tjener på dette, men alle andre taper tilsvarende. Selvsagt føles det godt å fylle opp posen med billig sprit, vin og tobakk. Vi har spart penger, selv om vi bare reiser en gang i året til Syden.

Men dette er bare halve regnestykket. Staten taper nesten like mye i avgiftsinntekter, rundt 3 milliarder kroner pr. år. Det er ikke all verdens, men det er over 2.000 kroner i året for en familie på 4 personer. Tar vi med svenskehandelen, blir tapet for staten langt større.

De pengene staten taper på taxfree fører til at andre skatter og avgifter blir tilsvarende høyere. Disse økte skattene må alle betale, også de som ikke handler på taxfree.

Klarer en politiker å forklare hvorfor en urettferdig, ressurssløsende og kostbar taxfree-ordning er fornuftig, skal jeg bøye jeg meg i støvet.

Så når du elsker de pengene du sparte på den ene utenlandsturen du tar, ikke glem at du reelt sett taper mye mer på at du må betale mer i andre skatter og avgifter. Handler du aldri på taxfree, får du ingen fordel her, men du må likevel betale mer skatt eller andre avgifter. Folk flest taper på taxfree-ordningen.

Ingen, absolutt ingen, kan med hånden på hjertet si at dette er rettferdig. I tillegg er det åpenbare negative effekter av taxfree.

Flere vinnere enn tapere

Vi drikker og røyker litt mer. Jeg har ikke sett noen argumentere for at det er fornuftig politikk. Dersom det mot all formodning skulle være det, sett ned avgiftene på alkohol og tobakk for alle her i landet, ikke bare for dem som reiser til utlandet.

Vi reiser litt mer, med fly, ferje eller bil. Gitt alt vi vet om miljøutfordringene i denne verden (nå korona inkludert) kan det umulig være ønskelig.

Skulle vi mot all formodning ønske å subsidiere reising til utlandet med fly, ferje eller bil, støtt alle som gjør det med en pengeoverføring. Ikke bare til dem som kjøper alkohol eller tobakk.

Vi som reiser mye tjener på det, men alle andre taper tilsvarende.

Så er det naturligvis noen som kommer til å tape dersom vi avvikler ordningen: Ansatte i taxfreebutikkene vil miste jobben, permanent. De må finne seg nye jobber, men Polet og butikker vil trenge flere ansatte.

Over tid er dessuten mangel på arbeidskraft problemet for landet, ikke mangel på arbeidsplasser. Særlig ikke de skattesubsidierte, som tapper vår felles statskasse.

Selskaper som har drevet taxfree vil ikke lenger kunne tjene store penger på dette. Det er det få som vil gråte over.

Spritsalg som finansiering

Avinor vil vel si at de er avhengige av inntektene fra å leie ut arealer til butikkene som driver taxfree for å drifte flyplassene og for å kunne bidra med overføringer til småflyplassene som går i minus.

Ja, Avinor vil tape leieinntekter, for andre butikker vil sikkert ikke klare å betale like mye leie som pengemaskinen taxfree gjør. De som reiser, må derfor trolig dekke mellomlegget, men det er den nå en gang den reelle kostnaden for å reise.

Vi kan like godt kvitte oss med hele denne tullete ordningen.

Vil Stortinget opprettholde ulønnsomme småflyplasser – og det kan det være mange gode grunner til å gjøre – kan landingsavgiftene heves, eller enda bedre og mye ryddigere: Bevilge pengene direkte over statsbudsjettet.

Dersom likevel noen mener at det er rasjonelt å finansiere flyplasser og fly- og ferjereiser med salg av avgiftsfri sprit og tobakk for å få et godt transporttilbud, bør de vel argumentere for at det skal gjelde for alle reiser, også innenlandske reiser? Også med tog og buss.

Da ville reisevirksomheten garantert stige. Men bra for folkehelse og statskassen vil det ikke være.

Ta svenskehandelen med det samme

Vi har forresten klart oss uten svenskehandel i flere måneder. Spør kjøpmennene som driver butikk i nærheten av svenskegrensen om det har hatt noen positive effekter.

Tar vi bort det avgiftsfrie salget for alkohol og tobakk, kutter ned på 10-kilosgrensen for kjøtt og ost og kanskje også senker verdigrensene fra 3.000 og 6.000 kroner (for hhv. under og over 24 timer i utlandet), rammer vi kjøpmenn i Sverige, men hjelper våre egne. I tillegg kutter vi ned på unødvendig bilkjøring og reisetid og får flere inntekter til statskassen. For et kinderegg!

Vi drikker og røyker litt mer. Jeg har ikke sett noen argumentere for at det er fornuftig politikk.

Klarer en politiker i eller utenfor regjeringen å forklare det norske folk hvorfor en urettferdig, ressurssløsende og kostbar taxfree-ordning er fornuftig, skal jeg bøye meg i støvet.

Hvis ikke det er mulig, kutt ut dette tullet!

Akkurat nå i høst er det ekstra lett å gjøre det, nesten ingen vil jo merke det. Så kan vi kutte skatten til hver sysselsett med en tusenlapp.

Etter at taxfree-salget ble «stengt» har jo Polet samlet inn disse pengene for staten allerede.