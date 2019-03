– Vagt, men spennende, var kommentaren fra sjefen da Tim nettopp hadde oppfunnet nettet slik vi kjenner det i dag.

Internett regnes som en av de store oppfinnelsene i historien. Den nevnes sammen med hjulet og dampmaskinen. Selve forbindelsen av datamaskiner stammer tilbake til 1969.

Men det var forslaget om hvordan nettsider skulle fungere, som virkelig fikk fart på revolusjonen.

Fant opp WWW

Forslaget Tim Berners-Lee kom med 12. mars 1989 var hvordan lenker kunne binde sammen tekstsider. Målet var å gjøre deling av informasjon enklere hos forskningsinstitusjonen CERN.

Den første nettsiden kom online i 1991. Selve nettsiden er borte, men har blitt gjenskapt.

Her kan du se hvordan den fungerte i datidens nettleser eller i en litt mer moderne variant.

Rekonstruert versjon av verdens første nettside. Den ser kanskje ikke så imponerende ut, men var starten på en revolusjon. CERN delte oppfinnelse med verden. Nettleseren Mosaic gjorde internett tilgjengelig for alle. Foto: CERN

Slik ble World Wide Web skapt. Den har i dag utviklet seg til å bli offentlig torg, bibliotek, legekontor, designstudio, kontor, butikk, skole, kino, bank og mye mer ifølge Tim Berners Lee.

På 30-årsdagen for nettet, mener Tim det er en grunn til å feire. Men også til å tenke over hvor mye som gjenstår før nettet blir bra for alle.

– Nettet har gitt marginaliserte grupper en stemme og gjort hverdagslivet enklere, men også skapt muligheter for svindlere, gitt en stemme til de som sprer hat og gjort alle typer kriminalitet enklere, sier Tim Berners-Lee.

Nettet Ekspandér faktaboks Kortversjon for internett eller world wide web/verdensveven (the web) eller begge deler. Internett består av datamaskiner som deler informasjon gjennom pakkesvitsjing der informasjon deles opp i biter og sendes på raskeste måte i nettverket. ARPANET var forløperen, som brukte 56 kbit/s til å knytte samme fire universitet i USA. World wide web er den mest populære tjenesten på internett og bruker HTML som språk. Andre tjenester er epost og filoveføring med FTP. FTP ble oppfunnet i 1976. Epost kom før internett i 1968 og brukte telefonlinjer i starten. Kilde: SNL

Vil fikse nettet

Ingeborg Volan, som har hatt ansvar for nettsatsingen både i NRK, Adressa og Dagens Næringsliv, mener Internett har endret måten folk snakker sammen på.

Hun mener panikk for ny teknologi har eksistert siden oldtidens grekere, men at vi kanskje har litt å hente på å legge bort skjermene iblant.

– De fleste av oss har tilgang til mye mer informasjon hele tida. Det er sjarmen og frustrasjonen ved internett, sier Ingeborg i anledning 30-årsmarkeringen.

Tim Berners-Lee mener nettet bør fikses på tre punkter. Han ønsker å bekjempe bevisst skade fra statlig hacking, kriminalitet og nettmobbing.

Han vil legge om systemet slik at viral spredning av falske nyheter og clickbait ikke blir belønnet. Og han mener vi må finne ut hvordan man kan få bedre og hyggeligere diskusjoner på nettet.

– Nettet er for alle og sammen kan vi endre det. Det blir ikke enkelt. Men hvis vi drømmer litt og jobber hardt, kan vi få det nettet vi ønsker oss, sier Tim.