Vil ha kvinnefengsel i Vestland

Under årsmøtet til Vestland Ap, ga flere tydelig beskjed om å styrke kvinners soningsforhold til statsminister Jonas Gahr Støre.



– Nå leste vi om enda et selvmord. Det er på tide med bedre bemanning. Grunnbemanning i førstelinjen er det aller viktigste. Det er på tide å bygge eget kvinnefengsel i Vestland



Også Lisa Lunde tok til orde for bedre soningsmuligheter for kvinner i Vest.



Støre svarte delegatene med å si at regjeringen overtok en situasjon som var kritisk.

– Vi er også opptatt av dette og vi er veldig urolige. Derfor satt vi av ekstra penger i fjor og vil fortsette med det. Vi har veldig fokus på dette sammen med fagforeningene.