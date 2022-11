Vil ha kortbetaling på ladestasjoner

Forbrukerrådet og Elbilforeningen tar til orde for at betaling på alle offentlige hurtig- og lynladere til elbil skal skje via kontaktløs kortbetaling.

– Det er et uoversiktlig marked av forskjellige teknologier, betalingsmetoder og prismodeller og vi mener at det må bli enklere å betale. Med stadig flere elbiler på norske veier må det være lett å lade og gjøre opp for seg, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Tirsdag skal Stortinget stemme over et forslag SV har fremmet om å sikre kontaktløs kortbetaling, såkalt tæpping, direkte på alle offentlig tilgjengelige hurtig- og lynladere, melder NTB.