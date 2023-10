Det er sendt ut oransje farevarsel på svært kraftige vindkast i deler av Agder og indre strok av Rogaland og Hordaland frå klokka 15 fredag og dette varer til seint laurdag ettermiddag.

– Toppane på uveret vil variere i dette området. Nokre stader kjem det i kveld eller natt. Andre stader i løpet av laurdag morgon eller føremiddag. Dette kan vere ganske lokalt, og vi veit ikkje kor den sterkaste vinden kjem, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Han fortel at det er uveret «Babet» som herjar over Storbritannia, Danmark og Tyskland som påverkar oss.

– Dette er eit lågtrykk som pressar på eit høgtrykk som ligg over Nord-Skandinavia. Det blir eit kraftig austleg vindfelt som fører til uveret i deler av Sør-Noreg, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Det er også farevarsel for kraftige vindkast på gult nivå fleire stader i Sør-Noreg.

Biletet viser Statens vegvesens webkamera på fv421 ved Haslestad i Arendal. Foto: Statens vegvesen

I Agder har snøen mellom anna lagt seg på E18 i Arendal, og vinterdekk er naudsynt.

Det kan komma vind opp mot 40 sekundmeter vind i kasta frå aust, spesielt i fjellet.

Vinden kan vera det sterkaste på 10 år.

– Lokalt kan det komma svært kraftige vindkast. Det er meldt opp mot full storm frå aust i utsette fjellområde, seier statsmeteorolog Julie Solsvik Olsen.

Fredag morgon har vinden frå aust skapt store problem.

– Hardangerbrua har vore stengt fleire gonger grunna sterk vind. Ho er per no open igjen, men det kan endra seg raskt, seier trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen vest, Kjetil Larsen.

Helikoptertrafikken til og frå Stavanger til Nordsjøen er også råka.

Her er det venta mykje vind det nærmaste døgeret. Foto: Meteorologisk Institutt

Forsiktig med takboks og tilhengjar

Han åtvarar bilistar om å køyra over vindutsette bruer med takboksar og lette tilhengjarar.

– Det bles kraftig, og vinden er venta å ta seg opp utover dagen, seier han.

Bilistar som skal over fjellovergangane vert også bede om å tenkja seg om både ein og to gonger.

– Spesielt i fjellet er det meldt mykje vêr, og det kan verta kolonne og stengt på kort varsel, seier han.

Dramatisk start på dagen

Det blei kaotisk i morgontimane då fleire sørlendingar vakna til snø og sterk vind i dag.

Dagleg leiar i Agder kultursenter Agnes Repstad skulle reise frå Kristiansand til et møte hos familie- og kunnskapskomiteen i Oslo. Det blei litt meir dramatisk enn ho hadde tenkt.

– Det startar med at taxien på veg til flyplassen smell i ein fender sjølv om han hadde piggdekk. Inne på flyplassen går straumen. Og når vi kjem oss på flyet får vi høyre at det berre er ein avisingsmaskin, så vi må vente i ein time på å lette.

Denne dagen blei ikkje ein vanleg dag på jobb, forklarar ho,

– Eg kvir meg allereie til heimturen for då har eg høyrt at det skal bli mykje verre. Eg vurderer tog, seier ho.

Skal ha møte om uveret

Fylkesberedskapsrådet i Agder skal ha møte med kommunane for å diskutere uveret som går føre seg og som er venta i landsdelen.

– Det er ein risiko for at straum og telesamband forsvinn. Vi tilrår at kommunane tek høgde for det og sjekkar naudstraumsaggregat og reservesamband. Det er også viktig med rutinar for å ta vare på sårbare grupper i samfunnet, seier fylkesberedskapssjef Yngve Årøy i Agder fylkeskommune.

Fylkesberedskapssjefen har råd til privatpersonar som skal ut og køyre i Agder i dag.

– Ikkje utsett deg for unødig risiko, og sikre lause gjenstandar som eventuelt kan fyke rundt og skade eigedom og personar. Eg vil også oppmode folk til å halde seg unna utsette stader kor dei kan bli utsette for naturkreftene.

Mobilnettet ute: – Alvorleg

I Samnanger kommune i Vestland har eit velta tre skadd ein fiberkabel i luft og vidare slått ut mobilnettet i deler av kommunen.

Vinden skapar problem for reparasjonsarbeidet.

– Me er avhengig av lift for å gjera jobben. Men grunna kraftig vind kan me ikkje bruka dette no. Difor ser me etter alternative måtar å løysa dette på, seier Anders Krokan, pressesjef Telenor.

Han veit ikkje kor mange kundar som er råka eller kor lang tid det vil ta å få ordna feilen.

– Eit kvart utfall av mobilnettet er alvorleg. Førebels har me ikkje oversikt over kor mange som er råka, men det er ein del. Så kan det vera at det somme stader i kommunen er mogleg å nå andre basestasjonar, seier fylkesberedskapssjef hos Statsforvaltaren i Vestland, Haavard Stensvand.

Folk som har bruk for hjelp må prøva å varsla på andre måtar inntil vidare.

Trevelten har også slått ut alarmsystem for pleie- og omsorgstenestene i kommunen.

– Dette vart dei klar over allereie i natt, og dei har jobba for å gjera tiltak, seier Stensvand.

Slik såg det ut i Kristiansand fredag morgon. Foto: Oda Ditlefsen Karlsen

Problem i straumnettet

Fleire kundar er også råka av problem med straumen. I BKK sitt område i Vestland er no 331 kundar råka av straumbrot.

Det syner straumbrotskartet til selskapet.

– Vi har hatt utfall på grunn av vêret fire stader i Vestland. Kastevindar er alltid ei utfordring. Vi jobbar fortløpande med å rette feila, seier pressekontakt Rolf Sanne-Gundersen.