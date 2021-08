Turistane trudde bilen var stolen – fann den att i fossen

Like før klokka halv to i dag ringde det hjå operasjonssentralen til Vest politidistrikt. På dårleg engelsk forklarte nokre turistar at bilen deira hadde forsvunne.

Dei hadde fyrst parkert bilen sin ved Råheimselva i Viksdalen, låst den og teke med seg alle nøklane. Men då dei kom tilbake ti minutt etter, var bilen forsvunnen.

– Dei trudde den var stolen, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund.

Politiet fekk ikkje det heilt til å stemma, og bad turistane leita litt meir.

– Viksdalen er kanskje ikkje det området som er mest plaga med biltjuvar, seier Hellesund.

Etter nærare leiting, fann turistane bilen. Den hadde trilla utanfor skråninga, og låg mellom to steinar i Vallestadfossen i elva. Ti meter nedanfor dei.

Vanskeleg å berga opp att

Politiet stadfestar at det er turistane som eig bilen. Dei fekk tidleg avkrefta at det var nokon i bilen.

– Det er jo litt synd for dei. Hadde det vore ein leigebil, kunne dei fått ein ny, seier Hellesund.

Dei sende ein patrulje til staden for å

Det enno uvisst kor lang tid det kjem til å ta før bilen kan bli berga opp av elva.

– Me kjem oss ikkje ned til elva til fots ein gong, seier Arild Tistel, dagleg leiar i Førde bilberging.

Dei har fått oppdraget, men fordi det vil vert dyrt å redda den opp, jobbar dei no med å få garanti frå eit forsikringsselskap i Belgia om dei får betalt for å berga bilen.

KREVJANDE: Arild Tistel, dagleg leiar i Førde bilberging, seier dei enno ikkje er sikre på korleis dei skal få bilen opp att. Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

Kan måtta bygga ny veg

Bilbergarane skal i ettermiddag ha synfaring på staden og kartleggja korleis dei kan berga den.

– Me skal finna ut om me treng ei kran for å heisa den opp, eller om me må byrja å byggja ny veg, seier Tistel.

Det kan måtta til, då det er trongt der bilen har falle utfor.

– Så set me i gang så fort me har garantiane i orden, seier han.