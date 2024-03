Togulykken i Arna: Havarikommisjonen har avsluttet

Havarikommisjonens arbeid på stedet ble avsluttet i går og teamet har returnert til Lillestrøm.

– Vi har som kjent gått ut med at toget passerte et stoppsignal og at det ble foretatt et nødanrop i forbindelse med hendelsen. Fasen vi nå går inn i er å sammenstille all den informasjonen vi ha samlet, og foreta ytterligere innhenting av opplysninger eller andre undersøkelser der vi ser det er nødvendig. Vi har et bilde av hendelsesforløpet, men det viktige i enhver sikkerhetsundersøkelse er å forstå hvorfor ulykken kunne skje, sier Ida Hogganvik Grøndahl som er avdelingsdirektør i Statens Havarikommisjon.

De ønsker ikke å svare på utfyllende spørsmål før kommisjonens rapport foreligger.