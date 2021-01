To maskerte menn med solbriller ranet massasjestudio i Bergen

Politiet fikk melding om et ran av et massasjestudio i Håkonsgaten i Bergen klokken 21.38 lørdag kveld.

– Det var ikke et kundeforhold i forkant. De kom bare inn, truet med kniv og forsvant igjen, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Ranerne er beskrevet om mørkkledde, maskerte menn med solbriller.

– Det er ikke snakk om munnbind, de har hatt på seg maske eller Finlandshette.

– Skremmende situasjon

De to kvinnelige ansatte som var på jobb under ranet, ble avhørt lørdag kveld. Ingen ble skadd i ranet.

Ranerne skal ha fått med seg over 10.000 kroner i kontanter.

Pengene ble stjålet fra kassen, men også fra de ansattes private lommebok.

– Dette var en skremmende situasjon. Ranerne har brukt kniv, og de var preget, sier jourhavende politiadvokat Katrine Thomassen i Vest politidistrikt.

KNIV: To menn ranet et massasjestudio med kniv lørdag kveld. Det er ikke innsyn inn til massasjestudioet. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Analyserer DNA-avtrykk

Ingen er pågrepet i saken. Beskrivelsene kvinnene ga av gjerningspersonene er ikke egnet til å rette mistanke mot noen konkrete personer, ifølge Thomassen.

– Vi har tatt DNA-avtrykk av gjenstander gjerningspersonene har tatt på. Det blir sent til Kripos for analyse. Vi håper at det skal gi oss noen bevis i saken.

Politiet undersøker samtidig om det er videoovervåkning på gateplan som kan ha fanget opp personene.