Tiltalt for å ha svindla Husbanken

Summen i tiltalen er nesten 40 millionar kroner. Husbanken betalte ut om lag 32 millionar kroner, samt at dei to fekk tilsagn om lån og tilskot på litt over ni millionar kroner.

Dei to mennene, begge busette i Sunnfjord, er tiltalt for grovt bedrageri. Det har ei strafferamme på inntil seks år i fengsel.

– Tiltalen bygger på at det er gitt uriktige opplysingar til låne- og tilskotssøknadar til finansiering av bustadprosjekt. Det er søkt om lån og tilskot på til saman 40 millionar kroner, seier politiadvokat Susanne Åsheim Ihlebæk

Dei er også tiltalt for kvitvasking, opplyser Ihlebæk.

I korte trekk går tiltalen ut på at dei søkte om meir pengar frå Husbanken til finansiering av utleigebustader til vanskelegstilte på austlandsområdet enn dei hadde krav på.

– Er det bustadar til flyktingar det er snakk om?

– Ja, det stemmer, seier Ihlebæk.

Ifølgje tiltalen har bedrageriet gått føre seg frå mars 2015 til oktober 2017.

Saka skal gå i Sogn og Fjordane tingrett til hausten.

Advokat Arild Dyngeland, forsvarar til den eine tiltalte, seier til NRK at han ikkje har nokon kommentar til saka.

Det har førebels ikkje lukkast NRK å få kommentar frå advokat Håkon Sæthre Rasmussen, som forsvarar den andre tiltalte.