I dag opna påmeldinga til Human-Etisk Forbund si konfirmasjon. Like over klokka 11 var det over 5800 personar i kø.

– I fjor melde 1108 seg på den første dagen, men det er allereie over 3000 påmelde så langt i dag, seier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, like før klokka 11.30.

Populære kurs skapar kø

Men sjølv om køane er lange, både på telefon og på nett, skal ein ikkje vera redd for å ikkje få plass, skal me tru generalsekretæren.

– Alle får plass. Me har aldri avvist nokon, sier han

Forklaringa på kvifor «alle» vil melda seg på første dagen, er at det er nokre kurs og opplegg som er spesielt populære. På dei er det avgrensa med plassar.

– I tillegg er det nok nokre mammaer og pappaar som har snakka saman, fordi det er viktig for 14-åringane deira å koma på same kurs, seier Enger.

Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund. Foto: Human-Etisk Forbund

Ifølgje Enger har køsystemet på nett stort sett fungert godt. Men tilstrøyminga på telefon blei ein flaskehals. Der kan det berre vera hundre personar i køen.

– Me måtte kalla inn ekstra folk til å ta telefonen.

Men òg på nett blei pågangen utfordrande, slik at køen blei sett på pause.

TEKNISKE PROBLEM: Skjermbilete frå Facebook-sida til Human-Etisk Forbund. Foto: Skjermbilde frå Facebook

Det vart likevel nokre tekniske problem på nett.

– Sjølv om me var førebudde var me ikkje førebudde på så enorm pågang, seier Enger. Han viser til at systemet fungerer slik at berre visst mange kan sleppa gjennom om gongen.

Nokre få har opplevd at dei fell ut av køen.

– Det må me berre beklaga.

Hei! Har du stått lenge i kø i dag? Eller gav du opp å stå i køen? Har du lyst til å fortelja om opplevinga di? Send meg gjerne ein e-post!

Berre for medlemmar

Dei første dagane er påmeldinga berre open for medlemmar. Først neste veke opnar påmeldinga for alle. Det fører til at medlemstalet i forbundet aukar.

Forbundet har om lag hundre tusen medlemmar. Før klokka 12 i dag var det kome 450 nye. Den siste veka har dei fått 1992 nye medlemmar.

– Våre undersøkingar viser at det er fleire som trur dei er medlem av Human-Etisk Forbund, enn som er det. Me opplever at mange nyttar høvet til å melda seg inn, i tillegg til at mange har meldt seg inn i forkant, seier Enger.

Blir meir populært

Ifølgje Human-Etisk Forbund vel om lag 20 % av årskullet humanistisk konfirmasjon. I fjor fekk dei 13.800 påmeldingar.

KONFIRMASJON: Biletet er frå ein tidlegare humanistisk konfirmasjon i Oslo Rådhus. Foto: Marianne Løvland / NTB

– Dette er ein kjempespanande dag. Me er glade for at konfirmasjonstilbodet vårt er så populært, seier Enger.

Han er spent på kor mykje medlemstalet aukar. Kor mange medlemmar dei har er avgjerande for statsstøtta dei får.

– Me er avhengige av støtta for å kunna tilby konfirmasjonar i heile landet og gi kurs til alle som vil.