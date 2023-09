Sveio får sin yngste ordfører noensinne

André Mundal Haukås (H) blir den yngste ordføreren i Sveio kommune noensinne. Det ble klart tirsdag ettermiddag.

– Det er fantastisk stas å få lov til å bli ordfører i Sveio. Det er jo den gjeveste rollen man kan få som lokalpolitiker, og det setter jeg umåtelig stor pris på, sier han til NRK tirsdag kveld.

Vestavind omtalte nyheten først.

Haukås er oppvokst i Sveio og har bodd i kommunen hele livet. I en alder av 29 år skal han nå ta over ordførervervet.

– Jeg brenner for at Sveio skal være best mulig kommune for oss som bor her, og jeg har et engasjement for å få ting til, sier Haukås.

Ruth Grethe Østebøvik Eriksen i Frp skal fortsette som varaordfører.