Strømbrudd på Media City Bergen - TV 2 og NRK rammet

Både NRK og TV 2s sendinger fra Bergen er slått ut av et strømbrudd på Media City Bergen.

– Vi hørte et smell så gikk det i svart, sier NRKs nyhetsoppleser Tom Arne Moe.

NRK Vestlands morgensending for Hordaland på radio ble rammet av strømbruddet.

– Vi er fullstendig avhengig av strøm for å nå ut til publikum, så dette er krise, sier redaktør i NRK Vestland, Dyveke Maiken Buanes.

– Heldigvis var folkene våre kjappe med å gi beskjed og sørge for at vi gikk i samsending for hele Vestland på radio.

Også TV 2s nyhetssendinger fra Bergen ble slått ut av strømbruddet. Nyhetssendingen som skulle på luften på TV klokken 07.00 kom aldri på luften der.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Det var totalt uventet og litt spooky, sier TV 2s nyhetsanker Arild Riise i en nyhetsmelding hos TV 2.

Strømmen er delvis tilbake på bygget, og det jobbes med å få sendingene på luften igjen som normalt.

– Så vidt jeg vet så var strømmen delvis tilbake cirka 07.13, opplyser Rita Aga i Entras kundesenter.

Bergens Tidende har lokaler i etasjen under TV 2 og skriver at de opplever at telefon og internett er ustabilt torsdag morgen.