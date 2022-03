Stor oljelekkasje utanfor Bergen: – Har passa på lenser i heile natt

– Ein båt har vore ute og passa på dei lensene me har der i natt. Flaket ligg ganske i ro, seier Tore Fanebust, som er vaktkommandør i brannvesenet.

Oljeflaket har ei utstrekning på opp mot 1.000 meter, opplyser Kystverket til NRK tysdag morgon.

– Eit oljeflak på den størrelsen kan vera eit problem for dyr og natur lokalt. Det er særleg fuglar som er utsette for å få oljesøl i fjørdrakta, seier vaktleiar Silje Berger i Miljøberedskap i Kystverket.

Det ligg også eit oppdrettsanlegg i nærleiken, med det er ingen indikasjonar på at det er direkte råka, ifølgje Berger. Så langt er det ingen meldingar om miljøskadar som følgje av oljelekkasjen.

OLJESØL: Ifølgje politiet skal flaket ligga i ro ved Tjuvholmen midt i Kvernafjorden.

Kystverket analyserer oljeflaket

Håøysundet like utanfor er stengt for all båttrafikk for å hindre at oljeflaket driv vidare. Det er usikkert når sundet vil opna igjen.

Både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet er varsla om sølet. Det er ingen som veit kor det stammar frå eller kva flaket inneheld.

– Det er skildra som ein litt mørkare oljetype, men me veit enno ikkje kva det er. Det er teke prøver, men det kan ta nokre dagar å få svar på desse, seier vaktleiar Silje Berger i Kystverket

Dei vurderer fortløpande om dei skal bistå med rådgiving og utstyr, men førebels er det ikkje behov for det.

– Dette blir godt handtert lokalt, seier ho.

LITLEBERGEN: Oljeflaket ligg i Håøysundet, utanfor Litlebergen i Alver. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Teoriar om kva som er i flaket

Brannvesenet seier dei ikkje har klart for seg akkurat kva oljeflaket inneheld.

– Det er vanskeleg å seia kva sølet er. Det er i alle fall litt diesel i det, men også eit tyngre stoff, som me er litt usikre på kva er, seier Tore Fanebust.

Han seier vidare at dei har dei nokre teoriar om kor flaket stammar frå, og at politiet undersøkjer desse.