– Det er rett og slett en forferdelig trist sak, sier Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt til NRK.

Denne helgen ble en jente funnet død i Bergen. Hun var under barnevernets omsorg og hadde stukket av fra institusjonen hun bodde på.

Nå skal flere etater granskes etter dødsfallet.

NRK får opplyst at jenten ble funnet død i Sunnhordland, sør for Bergen og i et annet politidistrikt.

Det er allerede åpnet tilsynssaker mot både barnevernstjenesten og helsetjenesten etter dødsfallet.

Nå vil politiet også sende saken til Spesialenheten for politisaker, bekrefter Fløystad i Vest politidistrikt. Det var BA som først omtalte saken.

– Så alvorlig at den må vurderes

– Når saken har et så alvorlig utfall så må den uansett vurderes av Spesialenheten, mener vi. Det er uavhengig av om vi mener noen har gjort noe galt eller ikke, sier Fløystad til NRK.

Spesialenhetens oppgave er å etterforske om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Gunnar Fløystad vil ikke kommentere om det var galt av politiet å reagere på telefonene fra barnevernet. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Til Bergens Tidende forteller Fløystad at en barnevernsinstitusjon i Bergen fredag kveld ringte flere ganger til Vest politidistrikt og uttrykte bekymring for en mindreårig jente som var bosatt på institusjonen.

Politiet gjorde ikke noe

– De meldte henne savnet. Det ble ikke registrert en såkalt formell savnetmelding, men de tok kontakt flere ganger i løpet av kvelden fordi de var bekymret for situasjonen, forteller Fløystad.

Jenta ble funnet død natt til lørdag, altså et godt stykke unna Bergen.

På spørsmål om hva politiet gjorde med savnetmeldingene fra institusjonen, svarer Fløystad at det ble konkludert med at det ikke var grunnlag for å gjøre spesielle tiltak.

– Hva tenker du om den vurderingen?

– Det er for tidlig å mene noe om det, særlig nå som Spesialenheten skal granske den, sier Fløystad til NRK.