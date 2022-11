Slakteri vann fram mot Stryn kommune

Legula AS, som leiger ut eigedom og utstyr til Nordfjord Kjøtt sine anlegg i Loen, meiner skattlegginga frå Stryn kommune er feil. Dei meiner skatten er for høg, samt at dei meiner driftsutstyr ikkje skal vere med i skattegrunnlaget. Nyleg gjekk Legula til sak mot kommunen og vann fram i søksmålet, men ikkje på punktet om at kommunen må betale sakskostnader.