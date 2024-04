Slagsmål i Bergen

Det har vore eit slagsmål i Nedre Korskirkeallmenningen i Bergen. Politiet er på staden. Det er ikkje meldt om skadde personar per no, og politiet skriv at dei har kontroll på circa 10 personar. Meldinga kom klokka 22.04. Politiet skriv på X at dei har kontroll på staden og på antatt mistenkt.