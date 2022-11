Skular kan bli stengde

Vestland fylkeskommune har bede dei vidaregåande skulane ta ei vurdering om skulane bør stenge fredag. Årsaka er det oransje farevarselet som er sendt ut. Bjørn Lyngedal, avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse, seier det er opp til rektorane sjølve å ta ei avgjerd. – Det er stort sannsyn for at det kan gå ras, og vi ønskjer ikkje at elevane og dei tilsette skal bli utsette for risikoen, seier Lyngedal. Årdal vgs. har allereie bestemt seg for å stenge dørene fredag. Om lag 20 skular ligg i området med oransje farevarsel.