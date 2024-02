Se Vestlandsrevyen klokken 19.30

I morgen er det to år siden den russiske invasjonen i Ukraina. Og i løpet av disse årene har et nettverk fra næringslivet i Bergen sendt helsehjelp for over 130 millioner kroner til det krigsrammede landet.

