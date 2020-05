– Det som virkelig preger henne er at hun ikke vet om hun husker alt. Hun var liten da det skjedde og husker noe. Men i chattene beskrives overgrep som hun ikke vet om har funnet sted eller er fantasi, sier advokat Bjarte Aarlie, som er bistandsadvokat for den yngste av de to jentene.

– Mor la til rette for overgrep

Det tidligere samboerparet sitter nå sammen på tiltalebenken i Bergen tingrett. Mannen (48) er tiltalt seksuell omgang med begge kvinnens døtre, men nekter straffskyld. Jentene var under henholdsvis ti og fjorten år da overgrepene skal ha funnet sted, i 2007 og 2008.

Barnas mor (56) er tiltalt for å ha lagt til rette for at samboeren skulle kunne forgripe seg på døtrene. I retten erkjente hun delvis straffskyld.

48-åringen risikerer en svært lang fengselsstraff hvis han blir dømt. Han er også tiltalt oppbevaring av overgrepsmateriale og for å ha fått en mindreårig jente til å utføre seksuelle handlinger på webkamera.

Øvre strafferamme for forholdene han er tiltalt for er 21 års fengsel.

AKTOR: Statsadvokat Benedicte Hordnes er aktor i straffesaken mot samboerparet. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Chattet om overgrepsfantasier

Politiet kom på sporet av mannen i 2017 under opprulling av en annen straffesak. Etterforskere avdekket da chatter hvor mannen delte bilder og beskrev overgrep mot barn og overgrepsfantasier om barn helt ned på babystadiet.

– Det er noe av det mest groteske jeg har sett, sier Aarlie, som har lang erfaring som bistandsadvokat i overgrepssaker.

Politiet gikk da i gang med å undersøke om mannen hadde hatt tilgang på barn. Den jakten ledet dem til eks-samboeren og hennes to døtre.

De to jentene, som nå er 18 og 24 år gamle, skal ha opplevd opprullingen av saken som svært tung. Spesielt belastende skal det ha vært for dem å ikke vite sikkert omfanget av overgrepene som er beskrevet, samt tanken på at bilder av dem er spredt til mange ukjente.

– Mor ønsker at barna skal bli trodd

Selv har mannen i avhør hevdet alt som står i chatteloggene er fantasier og ikke har rot i virkeligheten. Han nekter også straffskyld for overgrep mot jentene.

Påtalemyndigheten mener likevel å ha gode nok bevis til å få 48-åringen dømt.

Jentenes mor (56) erkjente delvis straffskyld da tiltalen mot henne ble lest opp i retten. Under forklaringen hennes hevdet kvinnen at hun følte seg presset av eks-samboeren.

– Jeg har ingen som helst hang til å ha seksuell omgang med barn i det hele tatt. Det har aldri vært i mine tanker, sa 56-åringen i retten.

Ifølge hennes forsvarer, advokat Jørgen Riple, ønsker hun å opplyse saken så godt hun kan.

– Hun har gitt en forklaring som jeg oppfatter at politiet i stor grad fester lit til og som jeg oppfatter som en delvis bærebjelke i tiltalen mot hennes tidligere samboer, sier Riple.

Han sier kvinnen er innstilt på å forklare seg så godt hun kan i retten.

– For henne er det viktig at barna hennes blir trodd på det de har forklart, sier advokaten.