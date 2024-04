Rv. 7 over Hardangervidda stengt etter at ei kolonne har køyrd seg fast

Ei kolonne har køyrd seg fast på riksveg 7 over Hardangervidda. Vegtrafikksentralen meldar at fjellovergangen vil halda stengt inntil vidare.



Tidlegare meldte vegtrafikksentralen at fjellovergangen var stengt for køyretøy under 7,5 tonn og at det var kolonnekøyring for dei over 7,5 tonn.