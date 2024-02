Redningsaksjonen er over

HRS melder at redninsaksjonen etter helikopterstyrten vest for Sotra er over.

– Vi retter en stor takk til alle som har bidratt i kveld.

Tidlig onsdag kveld gikk det en mayday relay alarm, en nødmelding formidlet på vegne av andre.

Et helikopter med seks personer styrtet i sjøen utenfor Sotra, vest for Bergen.

Alle de seks involverte er ble hentet opp av vannet og fraktet til Haukeland universitetssykehus.

Politiet skriver i en pressemelding at det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd.