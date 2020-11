Klokka 08.15 melder Hovudredningssentralen Sør til NRK at skipet har svak og ustabil motorkraft, på veg vestover ut frå land.

– Det går i åtte knop. I og med at det er ustabil motorkraft, held vi alle dei fem skipa og helikopter i området, seier redningsleiar Johan Mannsåker ved Hovudredningssentralen sør.

Lasteskipet skal vere rundt 90 meter langt og rundt 15 meter breitt. Skipet var på veg frå Kristiansand til Murmansk. Det blæs sterk kuling mot land.

STOR INNSATS: Ambulansane står oppstilt og klare på Telavåg i Øygarden, der naudetatane sette base for redningaksjonen. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Dramatisk aksjon – vurderte evakuering

Aksjonen starta klokka 05.11 søndag morgon og skipet dreiv mot land i nesten tre timar.

– Det var så nær land som 500 meter. Det er snakk om 10–15 minutt før det gjekk mot land. Dei fekk òg delvis dreggfeste då, som forseinka farten noko, men det var ikkje langt frå at dei åtte om bord vart løfta av med helikopter. Då måtte skipa berre vorte overlatne, seier Mannsåker.

Skipet er norskeigd og tilhøyrer reiarlaget Wilson. Dei har hovudkontor i Bergen. Heile mannskapet om bord er russiske.

GODT STYKKE UNNA: Klokka 09.00 viser bilete frå Marine Traffic at lasteskipet har kome seg eit betydeleg stykke vestover i havet utanfor Øygarden. Foto: Skjermdumpt / Marine Traffic

Rederiet: – Ekstremt glade

Forsikringssjef i Wilson, Jan Minde, fortel til NRK at dei er «ekstremt happy» med at ting førebels ser ut til å ha gått bra.

– Pulsen er vesentleg lågare enn den var for to timar sidan. Det har vore ein særdeles dramatisk situasjon. Vi er veldig takknemlig for alle ressursar som har vorte sette inn for å hjelpe oss her, seier Minde.

Han legg til at det ikkje var farleg last om bord i skipet. «Wilson Parnu» var på veg til Murmansk.

Minde seier planen no er å ta lasteskipet i hamn, men det er ikkje avklart kor.

– Vi vil undersøkje kva som gjekk gale før vi held fram nordover, forsikrar Minde.

God hjelp av fiskebåt

Kystradio Sør melde omtrent klokka 07.40 at lasteskipet fekk dreggfeste, start på hovudmotor og heldt fram med å setje slepar som tryggleik.

Helikopter var då framme hjå båten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fiskebåten «Nordtind» hjelper lasteskipet, opplyser Hovudredningssentralen.

– Dei har gjort ein fantastisk innsats, seier Mannsåker i HRS.

I tillegg er eit redningsfartøy og ambulansebåt i området. Fregatten KNM Otto Sverdrup koordinerer redninga. Totalt fem båtar hjelper skipet i tillegg til helikopter.

Slepebåt er òg på veg for å hjelpe og hjelpe lasteskipet til hamn.