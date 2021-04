Store redningsressurser ble brukt i søket etter en mann i Salhusfjorden etter at en vannskuter veltet fredag, meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS).

To personer var på vannskuteren som veltet. Ulykken skjedde rett ved Tellevik fort i Bergen kommune. Brannvesenet fikk melding om hendelsen fredag klokken 18.26.

– Alle tilgjengelige ressurser er satt inn i aksjonen, sa redningsleder Per Hogneland ved Hovedredningssentralen etter meldingen.

Brannvesenet rykket ut med dykkere, og én person ble reddet en halvtime etter ulykken. Personen var bevisst og ble sendt til sykehuset, opplyser redningsleder Siv Namork i HRS.

Søndag er fortsatt Nicolai Øvrås Espetvedt (24) savnet, melder politiet.

– Gjennomsøkt

SAVNET: Nicolai Øvrås Espetvedt (24) er savnet etter vannskuterulykken. Foto: Privat

Politiet frigir navnet på den savnede, som er fra Alver, etter ønske fra familien.

Ved 12-tiden lørdag ble søket som redningsaksjon avsluttet.

– Det baserer seg på tida som har gått, søksområdet og vitneopplysninger vi har fått. De aktuelle områdene er gjennomsøkt, sier redningsleder Andreas Bull i HRS og fortsetter med:

– Neste fase kalles søk etter antatt omkommet, og denne har politiet ansvar for, sier Bull.

LETER: Flere båter leter etter en person i sjøen etter en vannskuterulykke i Knarvik, nord for Bergen. Foto: Endre Hopland

Leter etter mann i 20-årene

To redningsskøyter har søkt i området ved Nordhordlandsbrua, i tillegg til to brannbåter og flere sivile båter. Redningshelikopteret Florø deltok også i søket. Luftambulansen har vært på stedet. Et vitne observerte fredag 17 båter på sjøen i aksjon. Politiet har også gjort søk på land.

Det ble søkt natt til lørdag med flere båter fra Røde Kors Hjelpekorps. Redningsselskapet og private båter bidro også.

SPERRET AV: Politiet har sperret av et området ved Salhusfjorden. Foto: Marius Vågenes Villanger / NRK

Ved 07-tiden lørdag pågikk fortsatt søket etter den savnede mannen. Kystvaktskipet Tor ledet søket og hadde med seg flere andre båter.