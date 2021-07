– En har spart seg til en tjeneste som ikke lenger har den tilliten som den trenger. Pasientreiseordningen slik den fungerer i dag er uakseptabel, sier Kjersti Toppe (Sp).

Fredag møtte hun pårørende, politikere og taxinæringen på Voss. Der ble ordningen på Vestlandet diskutert.

NRK fortalte torsdag om Ellen Marie Midttun (92) som måtte ligge på gulvet uten setebelte under taxitur med Christiania Taxi.

Selskapet har fått 126 klager etter de startet pasienttransport i bygden i fjor.

Det er ikke godt nok, mener Toppe.

UFORSVARLIG: Kjersti Toppe (Sp) mener pasienttransporten er uforsvarlig. Her møter hun pårørende på Voss. Foto: Leif Rune Løland / NRK Hordaland

– Transport av pasienter er en viktig del av norsk helsetjeneste. Ansvaret for pasienten stopper ikke ved utgangen av poliklinikkene.

Hun blir kontaktet av pasienter og brukere over hele landet som forteller om en pasientreiseordning som ikke er trygg og som de ikke har tillit til.

– Har aldri blitt kontrollert

Taxiforbundet mener helseforetakene tenker for mye på pris, og hverken vektlegger eller sjekker kvaliteten som taxiselskapene leverer.

– I mine over 20 år i drosjen, har vi blitt aldri kontrollert på kvaliteteten vår, sier Svein Harald Solberg i Norges taxiforbund Hordaland.

NORGES TAXIFORBUND: Svein Harald Solberg mener at pris går på bekostning av kvalitet i pasienttransporten. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Pasienter skal både være og føle seg trygge når taxiselskapet på oppdrag fra helsevesenet frakter pasienter til og fra behandling.

Men som NRK fortalte tidligere denne uken, ble taxiturene skremmende for både Midttun og Ingebjørg Lirhus (80).

Rullestolen veltet bakover

To ganger har Lirhus endt opp på sykehuset etter taxitur med selskapet.

I juni skulle hun til legen for å ta en blodprøve. Da løsnet rullestolen og veltet bakover, mens minibussen var i fart.

– Jeg skreik og skreik, men det tok tid før sjåføren hørte meg og hjalp meg opp.

HJERNERYSTELSE: Ingebjørg fikk trolig hjernerystelse etter en kraftig kakk i bakhodet etter at rullestolen løsnet og veltet bakover mens minibussen var i fart. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Lirhus fikk trolig hjernerystelse etter hendelsen.

– Jeg skal aldri mer reise med Christiania Taxi, sa Lirhus til NRK.

Mister ikke kontrakten

Til tross for det store antallet med klager, beholder Christiania taxi på kontrakten om pasientreiser på voss.

Ifølge driftsleder Daniel Velle er taxiselskapet i tett dialog med Helse Bergen og har rapportert alle klagesakene.

– Vi har gått grundig igjennom slik at slike hendelser ikke skal gjenta seg igjen.

BEKLAGER: Det er sjåførene som har ansvaret for tryggheten til pasientene, sier driftsansvarlig Daniel Velle i Christiania Taxi. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Blir tema i årets valgkamp

Problemet er at det har vært et alt for stort fokus på økonomi i anbudssystemet, og at en ikke har kontroll på de som kjører pasientreiser, mener også Kjersti Toppe.

– Det er et problem som hverken Bent Høie eller pasientreise har tatt på alvor, sier hun.

I 2018 fremmet Senterpartiet et forslag om å forbedre ordningen. Til tross for flertallsgjennomslag, er det ingen merkbar endring, ifølge henne.

– De uforsvarlige og dårlige tjenestene fortsetter som før mange plasser. Jeg håper dette blir en viktig sak i valgkampen.

PROVOSERT: Kjersti Toppe (Sp) er provosert og lei seg på vegne av de eldre som hun mener blir behandlet uverdig. Foto: Leif Rune Løland / NRK Hordaland

Toppe sier hun er skuffet på helsevesenet sine vegne.

– Vi får til avansert kreftbehandling og alt mulig, også er det dette vi ikke får til? Vi vet hvordan vi trygt skal kunne frakte pasienter fra et sted til et annet. Det provoserer meg.