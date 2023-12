Politiet leitar etter eit køyretøy som vart stelt i Førde i ettermiddag. Politiet skriv at biltjuven har køyrd frå ALTI Kjøpesenter i Førde. Det aktuelle køyretøyet er ein svart Mercedes B klasse. Det er ein kvalp inne i det stolne køyretøyet. Bilen har køyrd borti andre bilar og kan difor ha kollisjonsskadar. NRK får opplyst at to politibilar med sirene nyleg vart sett på veg frå Førde retning Jølster på E 39.

– Bilen vart stolen på ALTI Kjøpesenter i Førde i 16.15-tida i ettermiddag. På veg vekk frå staden køyrde bilen borte fire andre bilar. Den stolne bilen har difor kollisjonsskadar, men ikkje verre enn at tjuven kunne køyre vidare, seier operasjonsleiar Tatjana Knappen i Politiet.

Nøklane stod i bilen

Ho legg til at nøklane sto i då bilen vart stolen med kvalpen inni. Kvalpen er av typen Cockapoo. No leitar politiet i området.

Det har kome inn tips om at den stolne bilen skal vere observert i Jølster, 20 kilometer aust for Førde, men politiet veit så langt ikkje om det er korrekt. Politiet ber om tips i saka.