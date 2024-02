Politiet håper å avhøre overlevende i natt

– Vi har gjort noen forsøk på avhør av de skadde, og vil gjøre et nytt forsøk nå. Det er ikke sikkert vi lykkes med det, fordi det har vært en stor påkjenning for dem som var om bord, sier stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt om helikopterulykken ved Sotra onsdag kveld.

Seks personer var om bord i helikopteret. En av disse mistet livet, mens fem andre er skadet.

Natt til torsdag fortsetter søk etter vrakrester i sjøen vest for Sotra. Politiet mener at helikopteret gikk ned seks kilometer vest for Algrøyna.

– Vi vil sikre at det ikke ligger noe fra havaristen og flyter, slik at vi kan sikre dette. Når det lysner, vil vi starte arbeidet med å kartlegge nøyaktig hvor havaristen ligger, sier Landro.

Per nå vet politiet lite om hendelesforløpet.

– Vi har ingen tydelige vitneforklaringer på hva som har skjedd, sier Landro.