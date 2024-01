Per Grieg senior er død

Grieg Gruppen melder fredag at Per Grieg senior er død. Han blei nesten 92 år og leda milliardkonsernet Grieg Gruppen fram til 1999. – Per var ein varm og klok mann som sette djupe spor i mange av oss. Vi har mista ein kjær kollega, leiar og venn, står det i ei pressemelding.