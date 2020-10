Redningsaksjon er sett i verk, melder Vest politidistrikt.

Følget drog ut frå Breiviken i Sandviken klokka 18.15. Då var dei 24 personar ifølge.

Dei padla via Kristianholm til Verftet, og tilbake same veg. Då dei kom tilbake til Breiviken og gjorde oppteljing, var dei berre 23.

Det opplyser operasjonsleiar Stine Mjelde i Vest politidistrikt.

– Vi er uroa for at det kan ha oppstått noko for den sakna. Derfor er det starta redningsaksjon.

– Viss nokon som var i følget og ikkje melde seg då turen var over, må vedkommande kontakta politiet på 02800, seier Mjelde

Båt og helikopter leitar

Ho fortel at det var litt vind i området, og at padlefølget avslutta turen fordi det var litt ugreie forhold.

Hovudredningssentralen koordinerer innsatsen på sjø og i lufta, medan politiet koordinerer innsatsen på land.

Redningshelikopter og luftambulansen deltek i lufta, og politibåten Sjøbrann og KV2 deltek på sjøen. Naudetatane har samla seg i Breiviken.

Politiet vart varsla klokka 20.33.