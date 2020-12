Millionær Reidar Osen ble overfalt og bortført i 2015. To menn er tiltalt for grovt ran av Osen og Petter Slengesol.

Begge nektet straffskyld da saken gikk i Bergen tingrett i november.

Nå må rettssaken gjennom en ny strafferunde.

Det er påtalemyndigheten som har bedt om den nye forklaringen fra vitnet Eirik Natås Hanssen. Han er spesialingeniør ved Oslo universitetssykehus og vitnet tidligere i rettssaken om DNA-treff.

Nå skal han vitne på nytt.

Skal legge fram nytt bevis

Aktor Jørgen Henriksen sier politiet er blitt gjort oppmerksom på et nytt bevis saken. Beviset skal ha kommet fram etter at rettsavhandlingen ble avsluttet.

– Vi har gjort partene i saken oppmerksomme på dette, og mener det er riktig at domstolen får høre beviset før de avsier dom, sier Henriksen.

Henriksen vil ikke gå nærmere inn på hvilket type bevis det er snakk om.

Den ene tiltaltes forsvarer, Lukasz Niedzielski, sier til NRK at det er en høyst uvanlig vending i saken.

– Det er ekstremt spesielt. Det er ikke vanlig at dette skjer, sier han.

Han tror ikke at den nye vitneforklaringen vil påvirke saken for hans klient.

– Hvis de vil føre et vitne som jobber med DNA på nytt, tyder mye på at det kommer nye funn. Men dette må Henriksen svare for. Jeg tror ikke dette påvirker saken for min klient, sier han.

Kim Villanger, den andre forsvareren i saken, skriver i en tekstmelding at han «er enig i at det er riktig at retten gjøres kjent med beviset».

Rettsmøte i morgen

Rettssaken var i utgangspunktet ferdig 17. november. Det er lagt ned påstand om over fem års fengsel for de to titlalte i bortføringssaken.

Aktor Jørgen Henriksen mente i sin sluttprosedyre det er bevist utover en rimelig tvil at to polske statsborgere er skyldige i grovt ran av Reidar Osen og Petter Slengesol i 2015.

Mot slutten av retten anslo dommeren at dommen ville falle mellom 4. og 8. desember. I stedet for blir det et nytt rettsmøte i morgen, 4. desember.

Det er satt av to og en halv time til møtet.

Vitnet Eirik Natås Hanssen vil ikke kommentere saken.

– Kan ha flere spørsmål

Bergen tingrett bekrefter til NRK at det er uvanlig at saker går til såkalt reassumeringsmøte.

Ifølge strafferettsekspert Anett Beatrix Osnes Fause i advokatfirmaet Dreschler AS har tingretten mulighet til å kalle inn til dette dersom det dukker opp spørsmål retten mener de ikke har fått svar på.

Det er straffeprosessloven og tvisteloven som åpner for dette.

– Retten kan ha oppdaget at det er flere spørsmål til vitnet som de ikke klarer å svare på før de har stilt nye spørsmål. Det er retten sitt ansvar å påse at man har de oppslysnigene man trenger, sier advokaten.