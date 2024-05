Øistein Andresen innstilt som ny styreleder i Eviny

Det melder Bergens Tidende.

Det var under tirsdagens møte i forretningsutvalget at den innstilte styrelederen ble gjort kjent av byrådsleder Christine Meyer (H).

Jan Erik Kjerpeseth er nåværende leder for energiselskapet.

Beslutningen om hvem som eventuelt tar over for Kjerpeseth er ifølge BT ventet under Evinys generalforsamling tirsdag.