Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte tirsdag ettermiddag ut gult farevarsel for flom på Vestlandet.

– Det har regnet mye over lang tid, som egentlig er typisk høstvær, men fra torsdag av blir det ekstra mye, og da er det fare for flom, sier Per Glad, vakthavende hydrolog ved NVE.

Han har klare oppfordringer til de som bor i de utsatte områdene.

– Det gjelder å holde stikkrenner åpne så vannet kommer unna, og holde seg unna bekkefar og elver med sterk strøm, forteller hydrologen.

Foto: yr.no/skjermdump

Ta frem gummistøvlene

Årsaken til den voldsomme nedbøren er et lavtrykk som beveger seg nordover. Sammen med varm luft fra sør, blåser det opp til et solid vestlandsk høstvær.

– Det blir absolutt godt med nedbør, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Elin Tronvoll.

De neste fem dagene er det på de våteste stedene på Vestlandet ventet nærmere 200 millimeter regn.

– Jeg vil nok legge bort de lave støvlene, og heller finne frem de høye gummistøvlene, sier meteorologen.

Hun tror heller ikke paraplyen vil by på særlig ly.

– Langs kysten blir det en del vind, helt opp til stiv kuling torsdag kveld, og kanskje også på fredag. Man kan nok forberede seg på vrengte paraplyer, forteller Tronvoll.

DÅRLIG PARAPLYVÆR: Sterk vind kan gjøre paraplyen ubrukelig de neste dagene. Foto: Paul Andre Sommerfeldt / NRK

Skredfare i Sør-Norge

I Sør-Norge fører nedbørsmengdene med seg fare for flom- og jordskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, heter det i farevarselet på varslingstjenesten varsom.no.

- Det har regnet veldig mye over lang tid, så det er allerede veldig vått i bakken. Så med den ekstra nedbøren så øker risikoen og gjør at vi går ut med et varsel, sier Glad.

Farevarslene for jord- og flomskred varer i første omgang til fredag morgen.