Siden barneskolen har gaming vært det den store hobbyen hans. X-boksen sto stadig på etter skoletid, og etter hvert ble interessen for dataspill enda større. Timene har gjort han datakyndig.

– Å bygge en datamaskin er som å leke med lego med veldig dyre klosser, sier Daniel Nyheim (22).

Selv om Nyheim manglet utdanning og arbeidserfaring etter videregående, var målet hans likevel å skaffe seg en fast jobb.

Lærer samarbeid og problemløsning

I et lite kollektiv på Askøy i Bergen har Nyheim og kompisen Erlend Eliassen (24) flyttet sammen. De deler interesse for flere spill, blant annet Minecraft.

– Minecraft er et spill med helt åpen verden. Du er tvunget til å selv finne ut av hva du skal gjøre. Du blir god på problemløsning, må tenke utenfor boksen og være kreativ, sier Nyheim.

Ferdighetene Nyheim snakker om er nøkkelegenskaper for frontend-utviklere, som Nyheim i dag tituleres med.

Med hjelp fra veilederen hans i Nav, skaffet Nyheim opplæring i programmering og koding i en bedrift. Etter ett år fikk han fast jobb i Salire AS.

– Det viser at man ikke trenger formell utdanning når man skal jobbe med utvikling, sier han.

GAMERE: Erlend Eliassen (24) og Daniel Nyheim (22) deler hjemmekontor på dagtid, og spiller ofte gjerne sammen på kveldstid. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Kompisen ble inspirert av Nyheims raske karrierestige, og har også skaffet seg opplæring i koding i en bedrift.

«Spillifisering» av IT-bransjen

Bedriften Nyheim jobber for utvikler systemer for salg- og kundebehandling. Bedriften bruker nye teknologier som spillifisering, som ofte blir kalt for «gamification» på bransjespråket.

– Vi tar en del elementer som er velkjente i spillverdenen og tar bruk disse i mer eller mindre kommersielle sammenhenger. I opplæringssammenhenger i ulike bedrifter kan ansatte få se videoer, få poengberegninger, måtte løse ulike oppgaver og konkurrere mellom hverandre, sier Øyvind Nordvik, daglig leder i Salire As.

På grunn av dette ønsker å bedriften seg utviklere med forståelse for gaming.

MANGFOLDIG GAMING: Daniel Nyheim (22) har spilt spill som Team Fortress, Terraria, Minecraft, Dark Souls 2 og Warframe. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– Det er viktig for oss å ha med oss ekte kompetanse på dette, sier Nordvik.

– Sett gaming på CV-en

Nav oppfordrer nå flere unge arbeidsløse og med hull på CV-en til å føre opp gaming. Nav har døpt erfaringen til «spillkompetanse.» Mer en halvparten av unge mellom 16 og 24 år bruker tid på dataspill eller lignende hver dag.

– Gamere er ofte personer som lærer raskt. De har digitale ferdigheter som er nyttig i alle jobber, de er taktiske, flinke på problemløsning og har god reaksjonsevne, sier Ingvild Haugland, fungerende leder i ungdomsavdeling i Nav.

Flere dataspill innebærer samarbeid med andre spillere og planlegging av komplekse strategier, og er noe som krever gode ledererfaringer.

SKJULT SPILLKOMPETANSE- Ofte tror ungdom at de ikke har noe å føre opp CV-en sin, men det er i mange tilfeller feil, sier Ingvild Haugland, fungerende leder i ungdomsavdeling i Nav Bergen vest. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Manpower har utviklet en nettside der gamere kan få vurdert hvilke egenskaper gamere har utviklet og arbeidsplasser de passer til basert på spillerfaring. For eksempel kan ulike spillerfaringer passe med jobber som helsearbeider, utvikler eller arbeid på restauranter.

– Vi ser at de som blir gode på trekke frem de gode egenskapene, enklere får jobb, sier Haugland.

På et jobbintervju oppfordrer hun også unge til å trekke frem gaming-bakgrunn.

– Har du for eksempel vært med på store arrangementer i gamingen, er også dette noe du kan trekke frem, sier hun.