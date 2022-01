I nyttårshelgen skjedde det en dramatisk ulykke ved Litlastølshallet på Hardangervidda.

En bil med to personer kjørte utfor et 10–20 meter bratt stup.

Etter en krevende redningsaksjon ble begge berget med livet i behold. Ulykken tok en uventet vending, da politiet gjorde overraskende funn i bilen.

I bilvraket fant politiet nemlig 30.000 tabletter med Rivotril.

– Vi etterforsker saken for fullt, sier politiadvokat Ørjan Ogne.

Han forteller at politiets teori er at de to var på vei mot Bergen for å selge stoffet der.

Nå sitter de to personene i fengsel for narkotikaforbrytelser.

– Det vi jobber med nå er å finne ut hvor stoffet kom fra og hvilken rolle de to i bilen hadde. Om dette var ment for videresalg, og om vi kan bevise det, sier Ogne.

FUNN: Bildene fra redningsaksjonen viser stupet bilen har kjørt utfor og landet under. Foto: Politiet

Verdt halvannen million

Rivotril er egentlig en epilepsimedisin, men er sterkt avhengighetsskapende og regnes som narkotika dersom man ikke har fått det forskrevet av en lege.

Leder av Utekontakten i Bergen kommune, Joachim Bjerkvik, forteller at en enkel tablett koster rundt 50 kroner.

Det gir funnet en potensiell markedsverdi på en og en halv million kroner.

Rivotril er først og fremst kjent i etablerte rusmiljø.

– Det er en grov narkotikaforbrytelse på grunn av mengden. Normal reaksjon har en strafferamme på flere år, forteller politiadvokaten.

Dramatisk ulykke

Andre bilister hadde sett bilen kjøre utfor veien.

Alle nødetater rykket ut og kategoriserte raskt ulykken som en alvorlig trafikkulykke.

– De to har vært veldig heldige. Når man ser bildene som viser høyden de har kjørt utfor og tilstanden på bilen, er det hell i uhell, sa politiets operasjonsleder, Knut Dahl-Mikkelsen.

Politiet hadde kommunikasjonsproblemer på grunn av språk. Det var samtidig vanskelig å finne bilen.

– Redningsmannskapene lette lenge, og måtte bruke både lykter, roping og koordinering på telefon via andre som tolket for å komme seg frem.