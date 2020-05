Maria (18) klatret opp i brennende leilighet på Sotra

I halv tolv-tiden mandag kveld brøt det ut brann i et leilighetskompleks nær Fjell kirke i Fjellavegen på Sotra i Øygarden kommune.

18 år gamle Maria Erstad Tofterå og kameraten Aleksander Pedersen kom tilfeldigvis kjørende forbi da de oppdaget at leilighetsbygget brant.

– Vi så at det kom masse røyk opp fra pipa og tenkte at det var unormalt. Vi kjørte litt saktere, og da oppdaget vi at det brant i en leilighet, forteller Tofterå.

Hun varslet brannvesenet og fikk samtidig hjelp av kameraten til å komme seg opp på terrassen via en brannstige.

Brant på komfyren

Fra terrassen åpnet hun døren til leiligheten og ropte etter folk, men fikk ikke svar. Hun bestemte seg derfor for å gå inn. Der så hun at det brant på komfyren.

– Jeg prøvde å slukke brannen med et håndkle. Da kom det noen naboer som lurte på hva som skjedde, sier 18-åringen. Hun måtte dekke til munnen med papir for å ikke puste inn røyk.

Naboene hjalp til med å lete etter et brannslukkingsapparat, samtidig som brannen var i ferd med å spre seg til taket. Da valgte de å forlate leiligheten.

BRANN: Fem leiligheter er ubeboelige etter brannen på Sotra. Maria Tofterå til høyre i bildet. Foto: Privat

– Jeg smalt igjen døra og ropte til resten av naboene at de måtte komme seg ut av bygget. Jeg banket på alle dørene i første og andre etasje, og fant en brannalarm som jeg trykket på, sier Tofterå.

Like etter kom nødetatene til stedet og brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. Flammene begrenset seg til den ene leiligheten, men flere andre leiligheter fikk røykskader.

Ifølge Øygarden brann- og redning er huseieren et lokalt byggefirma og eiendomsselskap.

Ber folk være forsiktige

Fungerende lensmann i Askøy og Øygarden, Torbjørn Mørk, sier Tofterå har gjort en god innsats.

– Man må åpenbart tenke seg om og bruke hodet, men jeg vil ikke si at denne jenta har handlet uaktsomt. Tilbakemeldingene vi har fått er at her er det gjort en god innsats, sier Mørk.

Varabrannsjef Nils Anders Mæland sier at det på generelt grunnlag er viktig å huske at det å ta seg inn på et brannåsted kan medføre en risiko.

– Nå gikk det veldig fint denne gangen, men det er ikke mye som skal til for at dette kunne blitt et annet scenario. Vår anbefaling er å forlate brannstedet og lukke dører og vinduer for å hindre tilførsel av oksygen, sier Mæland.

De foreløpige undersøkelsene tyder på at brannen startet på kjøkkenet.

Leiligheten der brannen oppsto fikk både røyk, brann- og vannskader. Beboerne som ble evakuert er tatt hånd av kommunen, men ingen av dem kom til skade.

Totalt er fem leiligheter ubeboelige etter brannen. Brannårsaken vil etterforskes videre av politiet.