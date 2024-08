Maren Mjelde har signert for Arna-Bjønar

Landslagsspiller Maren Mjelde går fra Chelsea til nedrykksstrid i Toppserien. Hun returnerer til barndomsklubben Arna-Bjørnar.

Det melder klubben på Instagram.

Hun forlot Arna Bjørnar i 2012, da hun forlot Norge for tyske Turbine Potsdam. Hun var innom Kopparbergs/Göteborg og Avaldsnes før hun dro til Chelsea i 2016. Der har hun spilt siden, før det i vår ble kjent at hun ville forlate London-klubben.

Mjelde har spilt 176 kamper for landslaget.

– For Arna-Bjørnar Fotball er det med stor glede og begeistring at Maren igjen velger å ikle seg Arna-Bjørnar drakten. Et godt samarbeid med våre sponsorer og samarbeidspartnere gjør det mulig å gjennomføre denne signeringen, skriver klubben i en pressemelding.

Arna-Bjørnar ligger på sisteplass med tre poeng etter at 14 kamper er spilt. Åsane ligger på kvalifiseringsplassen over med 5 poeng. Arna-Bjørnar har 9 poeng opp til trygg plass.