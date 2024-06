En mann i 40-årene er tiltalt i Hordaland tingrett for uaktsomt å ha forårsaket sønnens død.

I september 2022 var han fører av en båt i Byfjorden i Bergen som kantret da båten traff en bølge.

Om bord i båten var hans egen sønn, som senere døde på Haukeland universitetssykehus av drukningsskader.

Mannen selv og en kvinne som også var om bord i båten, ble begge skadet i ulykken.

Foto: LARS CHRISTIAN WALLACE

Høy hastighet

Ifølge tiltalen holdt mannen en uforsvarlig høy hastighet, med tanke på forholdene.

Dette skal være årsaken til at båten kantret, da den traff en bølge.

De tre om bord ble da kastet ut av båten og havnet i vannet.

Ifølge tiltalen hadde båten en fart på opp mot 91,36 knop, noe som tilsvarer 169,2 kilometer i timen.

– Har allerede fått en livsstilsdom

– Tiltalte erkjenner ikke å ha opptrådt på en slik måte at hans handling rammes av straffeloven, sier mannens forsvarer, Ellen Eikeseth Mjøs.

Hun mener mannen på mange måter allerede har fått sin straff.

– Min klient har allerede fått en livstidsdom. En rettssak nå, to år etter ulykken, er en enorm belastning. Det er vanskelig å forstå at dette skal være nødvendig i denne saken, sier Mjøs om tiltalen.

Hun legger til.

– Familien står samlet både i sorgen og i forhold til saken. De ber om fred og ro rundt rettsprosessen.

– En elsket sønn

Forsvarer Mjøs beskriver gutten som lidenskapelig opptatt av båter.

– Gutten elsket å kjøre båt sammen med sin far. Dette var en hobby de to hadde sammen. Det som skulle være en lykkelig dag, og en av årets siste båtturer, endte fatalt, sier Mjøs.

Sorgen over å ha mistet gutten, preger den lille familien, sier Mjøs.

– Ulykken er en stor tragedie der en elsket sønn mistet livet, og der en liten familie i dag lever hver dag med tapet av en sønn og en kjær bror.

Mjøs opplyser at tiltalte selv ble varig skadet i ulykken, men at det er tapet over sønnen som virkelig tærer på ham.

– Ulykken avspiller seg i sakte film i hodet hans hver eneste dag og hver natt.

Statsadvokat Are Nygård Bergh vil be Hordaland tingrett om at mannen mister retten til å kjøre båt til evig tid.