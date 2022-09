Gutt (11) døde etter båtulykke i Bergen

En katamaran kantret på Byfjorden i Bergen på ettermiddagen søndag 11. september. Ulykken skjedde mellom Bontelabo og Nordnespynten.

To voksne og ett barn var involvert i ulykken. Alle tre ble sendt til sykehus.

Barnet fikk livreddende helsehjelp.

Onsdag kveld døde barnet på Haukeland universitetssjukehus.

KANTRET: Båten med de tre personene om bord kantret like ved inngangen til Vågen i Bergen sentrum. Foto: LARS CHRISTIAN WALLACE

Én person siktet

Politiet etterforsker saken bred. Vitner har beskrevet at båten holdt høy fart før den lettet og falt ned feil vei.

Én person er siktet for å ha navigert båten slik at det oppstod fare for liv og helse.

Den siktede i saken er far til gutten som døde.

– Det som har skjedd er en forferdelig tragedie. Ulykken har fått det verst tenkelige utfall. Min klient er i dyp sorg og helt knust over tapet av en kjær og god sønn. Han har det svært tungt og hans tanker går særlig til familien og alle som hadde sønnen kjær. Han er selv alvorlig skadet. Han ber om ro for familien i denne vanskelige tiden, sier Ellen Eikeseth Mjøs.

Hun er forsvarer for den siktede mannen.

Vurderer utvidelse av siktelse

Politiet fikk bare kort avhørt den siktede mannen og den andre passasjeren i båten like etter ulykken.

– Det vil bli vurdert om siktelsen må endres eller utvides når politiet har fått etterforsket saken grundigere. Det er fremdeles relativt kort tid siden ulykken skjedde, og vi har fremdeles ikke fått avhørt den siktede ytterligere, på grunn av mannens helsesituasjonen, sier politiadvokat Katrine Eikestad til NRK.

I tillegg til avhør vil politiet gjøre tekniske undersøkelser av båten. Til dette vil de også få bistand fra sakkyndige.

Sjøfartsdirektoratet og Havarikommisjonen er rutinemessig varslet etter hendelsen. Gutten som døde vil også bli obdusert.

– En dypt tragisk sak

Bistandsadvokat Ingrid Aksnes sier hun har vært i kontakt med de pårørende etter dødsbudskapet.

Hun kommer med følgende uttalelse til NRK.

– Jeg vil uttrykke at dette er en dypt tragisk hendelse som har rammet familien hardt.

– Familien er i sorg. De uttrykker at familien ønsker ro rundt saken i den situasjonen de er i, sier Aksnes til NRK.

Aksnes har vært bistandsadvokat for barnet i saken etter ulykken. Hun vil fortsatte å være bistandsadvokat videre i saken.

– Det vil bli vurdert om siktelsen må endres eller utvides når politiet har fått etterforsket saken grundigere. Det er fremdeles relativt kort tid siden ulykken skjedde, og vi har fremdeles ikke fått avhørt den siktede ytterligere, på grunn av mannens helsesituasjonen.